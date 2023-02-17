Sakarya afetzedeler üşümesin diye gece-gündüz üretiyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi SAMEK Hanımeli Üretim Atölyesi’nde görevli kadın ekibi, deprem bölgesindeki afetzede çocuklar ve ailelerin üşümemesi için şal, bere ve atkı üreterek bölgeye ulaştırıyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi afet bölgesine olan yardımlarını her geçen gün genişleterek sürdürüyor.

Çalışmalarında bölgenin olumsuz hava şartlarını göz ününde bulunduran yetkililer, polar kumaştan 1200 adet şal,bere ve atkı üretimi gerçekleştirdi.

Tekeler SAMKEK hanımeli Üretim Atölyesi’nde usta öğreticiler bölgede felaketi yaşayan çocuklar, aileler ve tüm vatandaşların üşümemesi için durmadan, yorulmadan ürün çıkarıyor. Öte yandan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda da yardım toplama faaliyetlerine devam eden Büyükşehir Belediyesi, depremi yaşamış bir şehir olarak bu konuda öncü oluyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak deprem bölgesine yaptığımız çalışmaları olabildiği kadar hızlı ve profesyonel olarak gerçekleştirmekteyiz. Bu anlamda afet bölgesinde olumsuz hava şartları ile mücadele veren depremzedelerimize yönelik 1200 takım şal, bere ve atkı hazır hale getirilmiştir. Çalışmalar kapsamında ürünlerimizin üretimi hızlı bir şekilde devam ederek bölgeye ulaşması hedeflenmektedir. Bu soğuk kış günlerinde depremzede kardeşlerimizin bir nebze de olsa ısınmalarını sağlamak bizler açısından en büyük mutluluk kaynağı olacaktır” ifadeleri kullanıldı.