Sakarya 2. konteyner kenti İskenderun'a kuruyor

Türkiye'de asrın felaketi olarak nitelendirilen iki büyük depremde yıkımı yaşayan 13 buçuk milyon insanın yaşadığı 11 şehirde yaraların sarılmasına katkı sunan Büyükşehir Belediyesi, Adıyaman'dan sonra ikinci konteyner kentin kurulumuna İskenderun’da başladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yıkım uğrattığı şehirlerde yaraların sarılmasını için çalışmaya devam ediyor.

Başkan Yüce'nin talimatıyla ilk depremin yaşandığı saat 4.17'den itibaren tüm araçlarıyla ve uzman personeliyle bölgedeki faaliyetlere katılan Büyükşehir, hayatların kurtarılmasında ve afetzedelerin ihtiyaçlara ulaşmasında önemli bir rol oynadı.

#eniyibizanlarız diyerek 17 Ağustos 1999'da benzer acıları yaşayan Sakaryalılar arasında seferberlik başlatan Başkan Yüce Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Gaziantep başta olmak üzere yıkımın yaşandığı tüm kentlerde ilk günden bu yana bizzat görev yaptı.

Başkan Yüce, Adıyaman'da kurulacağı açıklanan konteyner kent çalışmasında ciddi bir mesafe aldıklarını belirterek, ikinci bir konteyner kenti de İskenderun’da kuracaklarını açıkladı. İskenderun Teknik Üniversitesi Kampüsü arazisinde kurulacağı belirtilen 150 konteynerlik yeni yaşam alanında mescit, sağlık ocağı, market, çocuk oyun alanı ve barınma alanlarının yer alacağı belirtildi.

2 HAFTADA BİTMESİ PLANLANIYOR

Arazide inceleme yapan Büyükşehir ekipleri, 13 personelle birlikte alt zemin düzeltme, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısı ve çevre düzenlemesi için çalışmalara başladı. Başkan Yüce, sürecin istedikleri şekilde ilerlemesi durumunda İskenderun’daki konteyner kentin kurulumunu 2 haftada tamamlayarak hizmete sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Deprem yaşamış bir kentin insanı olarak acıları derinden hissettiklerini vurgularken konteyner kentlerin kurulumunda kendilerine destek olan hayırseverlere teşekkür ederek, Adıyaman'dan sonra Hatay İskenderun’da 150 konteynerlik bir kent kurulumuna başladıklarını belirterek, "Şu ana kadar kurulumu başlayan konteyner sayımız 550’ye çıktı ve bu sayıyı elimizden geldiğince yükseltmeye çalışacağız" dedi.

ALTINŞEHİR VE İSKENDERUN’DA 550 KONTEYNER

İskenderun’da 17 bin metrekare alana 1500 metrekare sosyal yaşam alanı, 5 bin 200 metrekarelik bölüme ise geçici yaşama imkân sunacak olan konteynerler inşa edilecek. Büyükşehir Belediyesi, süratle yürütülen sürecin sonunda Adıyaman Altınşehir'deki400 konteynerlik ilk proje dâhil edildiğinde toplamda 550 konteyneri hizmete almış olacak. İki farklı şehirdeki çalışmaların kısa süre içinde tamamlanması planlanıyor.