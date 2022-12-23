Şair Meltem Kösem'den 'Meltemia'

Şair Meltem Kösem'in 'MELTEMIA' adlı şiir kitabı okuyucuları ile buluştu.İSTANBUL (İGFA) - Eskişehir doğumlu olan, Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olduktan sonra bankacılık ve finans sektörü ile Anadolu Üniversitesi'nde görev yapan Meltem Kösem, şiirlerini 'Meltemia' adlı kitapta topladı.

İlkokul ikinci sınıfta edindiği şiir defteriyle başlayan dostluğu günümüze kadar devam eden Kösem'in 'Meltemia' adlı kitabı şiir severlerle buluştu.

Şiire olan gönül vermişliğini “İnsan şiire tutunarak kendini, toplumu, doğayı kısaca hayatın akışında olan her ne varsa anlamını farklı açılardan bakarak kavrayabilir ve barış halinde kalabilir” diyerek ifade eden Meltem Kösem, “Özgürlügüm” dediği şiirlerini kitabıyla paylaşıyor olmanın verdiği duyguyu ise, “Kanatlarım beni sınırsız yolculuklara taşıyacak ve ben hep yolculukta kalacağım" diyerek yansıttı.