Son Dakika

Şahinkaya gençliğinden Ata’ya saygı

YAŞAM 11.11.2023, 15:18
Şahinkaya gençliğinden Ata’ya saygı

Şahinkayalı öğrenciler 9 Kasım saat 21.05’ten 10 Kasım 09.05’e kadar 12 saat boyunca “Ata’ya Saygı Nöbeti” tutarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, özlem ve minnet ile andılar.BURSA (İGFA) - Ata’mızın aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümünde Bursa'da Şahinkayalı öğrenciler Ata’ya Saygı Nöbeti tuttu. Şahinkaya Academy, Hexagon ve Skola Kampüs öğrencileri başta olmak üzere veliler ve öğretmenlerin de katıldığı “Ata’ya Saygı Nöbeti”, 9 Kasım akşamı saat 21.05’te Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Academy Kampüs Okul Başkanı Fuat Başak’ın açılış konuşması ile başlayan törende ilk nöbeti Şahinkaya Eğitim Kurumları Onursal Başkanı Rasim Şahinkaya, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dilay Şahinkaya ve Bursa Gaziler Derneği üyeleri tuttu. 12 saat boyunca Atatürk büstünün önünde meşalelerle 10 dakika süreyle tutulan Ata’ya Saygı Nöbeti, 10 Kasım sabahı 09.05’te Şahinkaya Eğitim Kurumları Onursal Başkanı Rasim Şahinkaya ve Seva Holding Yönetim Kurulu Üyesi Nurhan Şahinkaya’nın nöbetiyle son buldu.

EN ZOR GECE

Şahinkaya’da uzun yıllardır Ata’ya Saygı Nöbeti tutulduğunu belirten Dilay Şahinkaya, “Hiç görmeden tanıdığımız, özlediğimiz ve hatta yaşadığımız Ata’mızı, aramızdan ayrılışının 85. yılında saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Cumhuriyet’in 15. yılında kutlamalara dahi katılamadığı o gün Atatürk, Dolmabahçe Sarayı’nın önünden geçen vapurdan kendisini görmek isteyen Kuleli Askeri Lisesi öğrencileri için pencereye yanaşarak Türk gençliğini selamladı. Bizler de Türk gençliğine bayramı, bayrağı, ulusu ve vatanı hediye eden Atatürk’ün geçirdiği en zor geceyi tekrar yaşayarak daha yüce bir hale getiriyoruz” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 11 31
2. Fenerbahçe 11 30
3. Trabzonspor 12 22
4. Kayserispor 12 22
5. A.Demirspor 11 21
6. Beşiktaş 11 19
7. Antalyaspor 12 18
8. Kasımpasa 12 18
9. Sivasspor 12 15
10. Hatayspor 11 14
11. Rizespor 11 14
12. Ankaragücü 12 13
13. Gaziantep FK 12 13
14. Karagümrük 12 12
15. Alanyaspor 12 11
16. Konyaspor 12 10
17. Pendikspor 11 10
18. Başakşehir 11 9
19. Samsunspor 11 8
20. İstanbulspor 11 5
Takımlar O P
1. Eyüpspor 11 27
2. Kocaelispor 11 23
3. Bandırmaspor 11 22
4. Gençlerbirliği 12 22
5. Bodrumspor 12 21
6. Göztepe 11 20
7. Keçiörengücü 12 18
8. Sakaryaspor 11 16
9. Manisa FK 11 14
10. Ahlatçı Çorum FK 11 14
11. Erzurumspor 11 13
12. Boluspor 11 13
13. Adanaspor 12 12
14. Ümraniye 12 12
15. Şanlıurfaspor 12 11
16. Tuzlaspor 12 11
17. Giresunspor 12 9
18. Altay 11 5
Takımlar O P
1. Tottenham 12 29
2. M.City 11 27
3. Liverpool 11 24
4. Arsenal 11 24
5. Aston Villa 11 22
6. Newcastle 11 20
7. Brighton 11 18
8. M. United 11 18
9. Brentford 11 16
10. Chelsea 11 15
11. Crystal Palace 11 15
12. West Ham United 11 14
13. Nottingham Forest 11 13
14. Wolves 12 12
15. Fulham 11 12
16. Everton 11 11
17. Luton Town 11 6
18. Bournemouth 11 6
19. Burnley 11 4
20. Sheffield United 11 4
Takımlar O P
1. Girona 13 32
2. Real Madrid 12 29
3. Barcelona 12 27
4. Atletico Madrid 11 25
5. Athletic Bilbao 13 24
6. Real Betis 12 20
7. Real Sociedad 12 19
8. Rayo Vallecano 13 19
9. Valencia 12 18
10. Las Palmas 12 17
11. Getafe 12 15
12. Osasuna 12 13
13. Villarreal 12 12
14. Deportivo Alaves 12 12
15. Sevilla 11 11
16. Cadiz 12 10
17. Mallorca 12 9
18. Celta Vigo 13 8
19. Granada 12 6
20. Almeria 12 3