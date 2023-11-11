Şahinkaya gençliğinden Ata’ya saygı

Şahinkayalı öğrenciler 9 Kasım saat 21.05’ten 10 Kasım 09.05’e kadar 12 saat boyunca “Ata’ya Saygı Nöbeti” tutarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, özlem ve minnet ile andılar.BURSA (İGFA) - Ata’mızın aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümünde Bursa'da Şahinkayalı öğrenciler Ata’ya Saygı Nöbeti tuttu. Şahinkaya Academy, Hexagon ve Skola Kampüs öğrencileri başta olmak üzere veliler ve öğretmenlerin de katıldığı “Ata’ya Saygı Nöbeti”, 9 Kasım akşamı saat 21.05’te Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Academy Kampüs Okul Başkanı Fuat Başak’ın açılış konuşması ile başlayan törende ilk nöbeti Şahinkaya Eğitim Kurumları Onursal Başkanı Rasim Şahinkaya, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dilay Şahinkaya ve Bursa Gaziler Derneği üyeleri tuttu. 12 saat boyunca Atatürk büstünün önünde meşalelerle 10 dakika süreyle tutulan Ata’ya Saygı Nöbeti, 10 Kasım sabahı 09.05’te Şahinkaya Eğitim Kurumları Onursal Başkanı Rasim Şahinkaya ve Seva Holding Yönetim Kurulu Üyesi Nurhan Şahinkaya’nın nöbetiyle son buldu.

EN ZOR GECE

Şahinkaya’da uzun yıllardır Ata’ya Saygı Nöbeti tutulduğunu belirten Dilay Şahinkaya, “Hiç görmeden tanıdığımız, özlediğimiz ve hatta yaşadığımız Ata’mızı, aramızdan ayrılışının 85. yılında saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Cumhuriyet’in 15. yılında kutlamalara dahi katılamadığı o gün Atatürk, Dolmabahçe Sarayı’nın önünden geçen vapurdan kendisini görmek isteyen Kuleli Askeri Lisesi öğrencileri için pencereye yanaşarak Türk gençliğini selamladı. Bizler de Türk gençliğine bayramı, bayrağı, ulusu ve vatanı hediye eden Atatürk’ün geçirdiği en zor geceyi tekrar yaşayarak daha yüce bir hale getiriyoruz” şeklinde konuştu.