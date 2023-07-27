Sahilleri kirletenlere sessiz tepki

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ve Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) iş birliği ile başlatılan, Uluslararası Koruma Kolektifi’nin TCEF programı kapsamında desteklenen, kıyı ve denizlerimizdeki plastik kirliliğine dikkat çekmeyi amaçlayan “Plastiksiz Kıyılar, Plastiksiz Sular” Projesi’nin açılışı Konyaaltı Sahili’nde yapıldı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin çevre ve doğa dostu çalışmaları kapsamında Konyaaltı Plajı’nda ev sahipliğini yaptığı, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı ve Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) işbirliği ile yürütülen 'Plastiksiz Kıyılar, Plastiksiz Sular' projesinin tanıtımı için Konyaaltı EKDAĞ Sosyal Tesislerinde etkinlik düzenlendi. 24 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında anket, sergi, yarışma gibi farkındalık yaratacak çeşitli etkinlikler ile sürdürülecek proje Konyaaltı ve Serik Boğazkent plajlarında gerçekleşecek.

PLASTİK, İZMARİT, BEBEK BEZİNE DİKKAT ÇEKTİLER

Proje kapsamında, yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerinden 45 gönüllü çevreci öğrencinin katılımıyla Konyaaltı Sahili'nde yapılan temizlikte çok sayıda plastik, izmarit, kağıt, karton, cam ve metal gibi çöpler toplandı. Toplanan çöpler türlerine göre ayrılarak farkındalık yaratmak adına plajda sergilendi. Konyaaltı Sahili EKDAĞ Sosyal Tesisleri’nde açılan stantta vatandaşlar, plastik atıklar ve deniz çöpleri hakkında bilgilendirildi, tek kullanımlık plastiklere alternatif ürünleri görme fırsatı yakaladı.

BÜYÜKŞEHİR HER GÜN 30 TON ÇÖP TOPLUYOR

Plastiğin kıyı ve deniz ekosisteminin en büyük problemlerinden biri olduğuna dikkat çeken Antalya Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, “Yapılan araştırmalarda deniz çöplerinin yaklaşık yüzde 90’ının plastik kaynaklı olduğu ortaya çıktı. Her gün on binlerce kişinin geldiği dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde de Büyükşehir Belediyesi ekipleri 24 saat esaslı, 110 kişilik ekibiyle hafta içi günde 30 ton, hafta sonu ise günde 50 ton çöp topluyor. Yani günde ortalama 3 kamyon çöp toplanıyor. Deniz çöpleri ile mücadele konusunda Büyükşehir Belediyesi’nin dere atık kapanları, hayalet ağlar yani atık balıkçı ağları toplama, deniz süpürgesi gibi projeleri bulunuyor. Bunların yanı sıra kıyıların korunmasına yönelik deniz araçlarının denetimi, istilacı türlerle mücadele, Mavi Bayraklı plaj sayısının artışı gibi çalışmaları var” diye konuştu.

PLASTİK KİRLİLİĞİNE DİKKAT ÇEKMEK İSTİYORUZ

Plastiksiz Kıyılar, Plastiksiz Sular Projesi’ne önem verdiklerini ifade eden Atasoy şunları söyledi: “Bu projeyle her yıl artan plastik kirliliğinin tüm Akdeniz’deki kıyı ekosistemini tehdit etmesine dikkat çekmek istiyoruz. Tüketim alışkanlıklarımızı gözden geçirmeli, daha az atık ve daha az plastik tüketimi için çaba harcamalıyız. Proje kapsamında burada anket çalışması, çocuklara özel etkinlikler, temel çevre bilinci ve ekoloji eğitimleri verilecek. Emeği geçen herkese Başkanımız Muhittin Böcek adına teşekkür ederiz.”

BANKA KARTI BÜYÜKLÜĞÜNDE PLASTİK YİYORUZ

TÜRÇEV Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörü Almila Kından Cebbari de, denizlerdeki kirliliğin asıl sebebinin kıyılara bilinçsizce atılan çöpler olduğuna dikkat çekerek, “Mavi Bayraklı Konyaaltı sahilindeyiz ama her gün buradan tonlarca çöp toplanıyor. Peki, bu Çöpler nereden geliyor. Bu çöplerin kaynağını araştırıyoruz. Gençlerin enerjisini de yanımıza alarak halk plajlarında en çok tespit ettiğimiz kirlilik çeşidi olan plastikler konusunda bilinçlendirme çalışmalarını bu proje ile yapıyoruz” dedi.

Ekolojik Araştırmalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fuat Canbolat da plastiklerin ekosistem ve insanlar üzerinde olumsuz etkileri olduğunu söyleyerek, “Hafta bir tane banka kartı büyüklüğünde mikro plastik tüketiyoruz. Yine yediğimiz balıklar ile vücudumuza giren mikro plastikler plasenta aracılığıyla bebeğe geçiyor” ifadelerini kullandı.