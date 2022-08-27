Sahillerden 212 traktör atık toplandı

Ege ve Marmara Denizi’ne kıyısı olan Türkiye’nin gözde tatil merkezilerini sınırlarında barındıran Balıkesir’in plajlarından Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Haziran ayından bu yana toplam 212 traktör atık toplandı.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı, Erdek İlçesi’nde 167 bin 883 metrekarelik sahilde 113 ton atık toplarken Körfez Bölgesi’nde 607 bin 668 metrekarelik sahilde 206 ton atık topladı. Haziran ayının başından itibaren bugüne kadar sahillerde; kum eleme, temizleme ve rehabilite çalışmalarını sürdüren ekipler, elleriyle tek tek topladıkları atıklar, 212 traktör römorkunu doldurdu. Ekipler son olarak; Ayvalık Sarımsaklı Sahili'nde, Edremit Akçay Sahili'nde, Edremit Akçay Güre Sahili’nde, Erdek’in Tatlısu, Karşıyaka Dalyan, Karşıyaka Tanaşa, Narlı Şahinburgaz, Kumyalı, Ocaklar mahallelerinde ve Altınoluk Yağcılar Mahallesi’nde temizlik çalışmalarına devam ediyor. Balıkesir, 291 kilometrelik mavi bayraklı plajları, temizliği, bakımı ve kalitesi kanıtlanmış kıyı şeridiyle yerli ve yabancı turistlerin ilk tercihleri arasında yer aldı. "SAHİLLERİMİZ HAK ETTİĞİ DEĞERİ ALIYOR" 2022 yılı yaz sezonu öncesinde sahilleri temizleyip kullanılabilir bir hale getirmek için ekiplerinin yoğun bir çaba gösterdiğini belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Biz sadece sahillerimizi temizlemiyoruz. Yerli ve yabancı turistlerin sayısını artırmak için aydınlatmadan peyzaja, kent mobilyasından bisiklet yollarına, duşa kabinden iskeleye, modern oyun gruplarından semt spor sahalarına kadar sahil şeritlerimizi yenileyip cazibe merkezi haline getiriyoruz. Bu sayede de Balıkesir’in turizmden aldığı payı artırmaya çaba gösteriyoruz” dedi.