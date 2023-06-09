Sahiller yaz sezonuna hazır

7’den 70’e pek çok gönüllünün katılımıyla; Adanalıoğlu Sahili, Anamur Rauf Denktaş Parkı Sahili, Aydıncık Büyükalan Sahili, Silifke Susanoğlu Sahili, Tömük Sahili, Arpaçbahşiş Sahili, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Sahili ve Tarsus Plajı gibi 8 farklı noktada, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın sunmuş olduğu katkıyla eş zamanlı ‘Sahil Temizleme Etkinliği’ gerçekleştirildi.MERSİN (İGFA) - Sahil Temizleme etkinliğinin gerçekleştiği yerlerden birisi olan Adanalıoğlu Sahili’nde ‘Günaydın Mersin’ diyerek uzmanlar eşliğinde sabah sporu ile güne başlayan gönüllüler, programın devamında ellerine çöp poşeti ve çöp toplama aparatlarını alarak, doğada yok olma süresi uzun olan ya da mümkün olmayan pek çok atık maddeyi sahilden temizledi.

Güngör: “Vatandaşlarımızın çevre duyarlılığı konusunda bizlere yardımcı olmasını istiyoruz”

Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak için en güzel temizliğin kirletmemek olduğunu dile getiren Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı Temizlik Hizmetleri Şube Şefi Danyal Güngör, “Bugün Adanalıoğlu Sahili’nde, Spor Dairemiz aracılığıyla hem spor yapan hem de çevreye duyarlı gönüllülerimizle birlikte farkındalık yaratmak için geniş çaplı bir sahil temizliği etkinliği gerçekleştirdik. Sahil boyunca geri dönüşüm süreci mümkün olmayan çok fazla atığı topladık. Toplanan atıkları, bertaraf için çöp alanlarımıza göndereceğiz. Mersin’deki vatandaşlarımızın, çevre duyarlılığı konusunda bizlere yardımcı olmasını istiyoruz” diye konuştu.

Uzunbağ: “Tüm ilçelerimizde eş zamanlı olarak çalışma yapıyoruz”

Çevre Haftası kapsamında sahilde ve şehrin iç kesimlerinde temizlik çalışmalarının devam ettiğini ve bu çalışmaların eş zamanlı olarak Yenice’den Anamur'a kadar bütün ilçelerde çevre gönüllüleri ile birlikte yapıldığını kaydeden Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinatörü Vedat Uzunbağ, “Çevre bizim için çok önemli. Bu konuda hem belediye çalışanları, hem halk olarak çok özen gösteriyoruz. Başkanımız da bu konuda çok duyarlı. Bizler de O’nun görüşleri doğrultusunda hem personelimiz, hem de halkımızla birlikte şehrimizi temiz tutmaya çalışıyoruz” dedi. Başkan Seçer’in ‘Mersin’in sahillerinin Miami’den, Avrupa’nın en ünlü sahillerinden İspanya'dan, İtalya'dan, Yunanistan'dan ne farkı var? Sahil güzellikleri bakımından oralar kadar güzel ve zenginiz’ sözünü hatırlatan Uzunbağ, “Özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turist Mersin’e geldiğinde pırıl pırıl bir deniz ve sahil bulacaktır. Onun çalışmasına devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Çevre sorunu hepimizin sorunudur”

Etkinliğe katılan ve temiz çevre sorumluluğunun belediyelerden çok bireylere düştüğünü ifade eden gönüllülerden Selim Özel, “Pet şişeden yiyecek artıklarına, poşetten giysiye kadar sahillerimizde pek çok atık var. Çevre sorunu hepimizin, ülkemizin sorunu. Ben daha önceki belediyeleri de biliyorum. O yüzden Büyükşehir’in yaptığı faaliyetler, bugüne kadar görülmemiş. Büyükşehir’e, yaptıkları her şey için teşekkür ediyorum” dedi.

Yaptıkları sahil temizlik etkinliğinin, insanların çevreye duyarlı olmaları konusunda bir mesaj olduğuna inanan gönüllülerden Ayşe Özay, “Bizler bugün burada sahil temizliğine bir vurgu yaptık. Temennim bunun kalıcı olması” diye konuştu.

“Doğaya ve çevremize karşı duyarlı olalım”

Doğaya ve çevreye sahip çıkılmazsa, bu kirliliğin gelecek nesillere miras olarak kalacağını söyleyen lise öğrencisi Hafza Aytaş, “Bu sahiller ve denizler bizim. Turizme katkısı olan bir bölgedeyiz. Kirletmeye devam edersek hem kendimize, hem de doğaya zarar vereceğiz. Attığımız her atık, denize ulaşıyor ve denizi kirletiyor. Denizde özellikle denizanasıyla beslenen çok fazla canlı var. Attığımız poşetleri denizanası sanarak onları yiyorlar. Buradan arkadaşlarıma, çocuklara ve gençlere sesleniyorum; doğaya ve çevremize karşı duyarlı olalım” dedi.

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Necmiye Bakitane ise Büyükşehir Belediyesi’nin sahildeki temizlik çalışmalarından çok memnun olduğunu söyleyerek, “İnsanlarımızı bu gibi konularda biraz eğitmek lazım” dedi.