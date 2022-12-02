Sahile ve denize atılanlar hayretler içinde bıraktı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonu ve destekleriyle Mavi İklim Elçileri Projesi kapsamında Antalya Balıkçı Barınağı’nda kıyı temizleme etkinliği gerçekleştirildi. Sahille ve denize atılan araç lastikleri başta olmak üzere katı atıklar hayretler içinde bıraktı.ANTALYA (İGFA) - İklim Dostu Kuruluş Sertifikasına sahip olan ve Mavi İklim Elçileri Projesi’ni ilk destekleyen belediyelerden Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliğinde Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM), DenizTemiz Derneği/ TURMEPA ve WISTA Türkiye (Uluslararası Deniz Ticareti ile İştigal Eden Kadınlar Derneği) ile QTerminals Antalya çalışanları, kıyı temizleme aktivitesi gerçekleştirdi.

Antalya Balıkçı Barınağı’nda gerçekleşen ve Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü koordinesindeki etkinlikte katılımcılar tarafından 200 kilogramın üzerinde atık toplandı. 2 saat süren etkinlikte toplanan plastik, metal, kağıt ve cam gibi atıklar belediye ekiplerine teslim edildi.

Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürü Mustafa Yıldırım, doğanın korunması ve çevresel farkındalığın arttırılması amacıyla yapılan bu tarz etkinliklere koşulsuz destek verdiklerini söyleyerek, “Çevresel farkındalığın yaygınlaştırılması için bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Büyükşehir olarak denizlerimizi ve kıyılarımızı korumaya ve sahip çıkmak için çalışmalar yapıyor, kurumlara tam destek vermeye devam ediyoruz” dedi.