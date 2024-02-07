ŞAH-MAT Beslenme ve Diyet Merkezi'ne görkemli açılış

İki genç girişimciye ait olan ŞAH-MAT Beslenme ve Diyet Merkezi, düzenlenen törenle açıldı.Esmanur GÜLBAHAR / Ahmet GÜNAY / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - İki genç girişimcinin atılımlarıyla sağlık dünyasına kazandırılan ŞAH-MAT Beslenme ve Diyet Merkezinin açılışına Tüm Sağlıkta Çalışanlar Derneği (TÜSÇAD) Genel Başkanı Metin Altundal katıldı.

2022 yılında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinden mezun olan Diyetisyen Mustafa Can Yılmaz, 1 yıl kadar 9. Ana Jet Üst Komutanlığında diyetisyenlik hizmeti vermek üzere teğmenlik görevinde bulunduğunu ve hem zayıflama hem de uçuşlar esnasında pilotlara yardımcı olduğunu kaydetti.

2022 yılında İstanbul Kent Üniversitesinden mezun olduğunu söyleyen Diyetisyen Miray Abaza, şimdi ise ŞAH-MAT Beslenme ve Diyet Merkezi’nde nişanlısıyla beraber olduğunu dile getirdi.

Hem hastalıklarda beslenme hem obezitede beslenme hem sporcularda beslenme ve gerek çölyak gerek ise gut gibi hastalıkların hepsinde bütün danışanlara yardımcı olabileceklerini ifade eden Diyetisyen Mustafa Can Yılmaz, ŞAH-MAT Beslenme ve Diyet Merkezinde hangi cihazlarla çalıştıklarını Herkes Duysun ekibine anlatarak, “Bir vücut analiz cihazımız var. İlk olarak vücut analizi yapıyoruz. Onun haricinde, Emslim cihazımız var. 30 dakikada 20 bin mekik, 20 bin squat yapıyor. Uygulanacak bölgeye göre değişiklikler göstermektedir. Hem kas gelişiminde hem yağ yakımında danışanlarımızı desteklemeye çalışıyoruz.” dedi.