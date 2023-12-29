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Sağlıkçılardan Gazze halkı yararına kermes

YAŞAM 29.12.2023, 11:39
Sağlıkçılardan Gazze halkı yararına kermes

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları, İsrail’in saldırıları altındaki Gazze halkı için kermes düzenledi. Kermesten elde edilecek gelir Gazze’ye gönderilmek üzere Türk Kızılay’ına teslim edilecek.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi servis sorumluları öncülüğünde başta Gazze’deki sağlık çalışanları olmak üzere halk için kermes gerçekleştirdi.

 Hastanenin bahçesinde düzenlenen kermese Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Şirik, AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran, hastane yönetimi ile birim sorumluları ve sağlık çalışanları katıldı.

Başhekim Doç.Dr. Mehmet Şirik ve beraberindekiler, kermes için kurulan alanı gezerek sağlık çalışanlarından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başhekim Şirik, burada yaptığı açıklamada, 7 Ekim’den bu yana Gazze’nin İsrail saldırıları altında olduğunu söyledi. Saldırılar nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını belirten Şirik, bu nedenle Gazze halkının çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi vermeye çalıştığını ifade etti.

Gazze halkına bir nebze olsun yardım sağlamak amacıyla gönüllü sağlık çalışanları ile kermes düzenlediklerini kaydeden Şirik, "İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 800'ü çocuk, 6 bin 300'ü kadın olmak üzere, 21 bin 110 Filistinli öldürüldü, 55 bin 243 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor. İsrail’in, Müslümanların ilk kıblesi olan Kubbetü’s–Sahre’nin bulunduğu Mescid-i Aksa bölgesi başta olmak üzere Gazze’de ve Filistin’in muhtelif bölgelerinde uyguladığı insanlık dışı saldırılar nedeniyle başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere halkın bir nebze olsun yaralarına melhem olmak için hastane olarak gelirini Türk Kızılay aracılığı ila aktaracağımız kermes düzenlendik. Bu zulme sesiz kalmamak adına orada yaşayanların yaralarına karınca kararınca ilaç olmak adına kermesimizi düzenlendik. Umarız bu saldırılar bir an önce son bulur ve hayat normale döner" dİye konuştu.

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