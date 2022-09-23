Sağlık turizmi Kocaeli’de masaya yatırılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen USKAF 7-Sağlık Turizmi ve Uluslararası Sağlık Hizmetleri Kongresi, Kocaeli Kongre Merkezi’nde başladı.KOCAELİ (İGFA) -Sağlık hizmetlerine büyük önem veren ve bugüne kadar kent genelinde onlarca sağlık tesisinin hizmete girmesine katkı sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, USKAF-7 Sağlık Turizmi ve Uluslararası Sağlık Hizmetleri Kongresi’ne ev sahipliği yapıyor. Kocaeli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, KOTO ve Sağlıkta Kalite İçin İnovasyon Derneği (SAKİD) işbirliğinde düzenlenen ‘USKAF 7-Sağlık Turizmi ve Uluslararası Sağlık Hizmetleri Kongresi’, Kocaeli Kongre Merkezi’nde açılış konuşmaları ile başladı.

Kentimizde şehir ve sağlık turizminin geleceği için önemli bir fırsat olan Ulusal Sağlıkta Kalite Forumları’nın (USKAF) 7’nci oturumuna Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Daire Başkanı Nuhi Çelikkaya, SAKİD Başkanı Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, ilçe belediye başkanları, kamu, özel ve üniversitelerdeki sağlık hizmet sunucularının yöneticileri, yurtiçi ve yurtdışından sağlık sigorta acenteleri ve sağlık akademisyenleri katıldı.

26 KONUŞMA, 18 OTURUM

Yurtiçi ve yurtdışından 26 katılımcının konuşma ve sunumları ile toplam 18 oturumda gerçekleşecek Ulusal Sağlıkta Kalite Forumları’nda ülkemizin ve Kocaeli’nin sağlık turizmindeki stratejisi ve potansiyeli başta olmak üzere sağlık turizminde markalaşma, akreditasyon ve hizmet alanlarına dair sunumlar gerçekleştirilecek.

Sağlık hizmetlerinde yeni gelişmeler ve teknolojik yeniliklerin yanı sıra pandemi sürecinin meydana getirdiği değişikliklerin de sunumlarda yer aldığı oturumlar yarın da gün boyu devam edecek.