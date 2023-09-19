Sağlık kongresinde geçmiş ile gelecek harmanlandı

Doğadan Gelen Sağlık Kongresinde sağlıkta geçmiş uygulamalarla günümüz tıp uygulamaları ve gelecekte yapılması planlanan masaya yatırıldıKOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen 12. Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Kongresinde geçmiş ve gelecek harmanlanarak tedavi yöntemleri, uygulamalar masaya yatırıldı.

Alanında uzmanların katıldığı kongrede en son veriler, deneyimler, akademik bilgi uygulama örnekleri paylaşıldı. Bunların yanında hastalar için uygun çözümler ve malzemeleri sunan sektör temsilcileri de 3 gün boyunca kongrede yer alıp tanıtım gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği ve ürün haline getirilmesi üzerine, ülkemizin en büyük tesisini ve projesini hayata geçirmişti. Bu nedenle bu yıl Fitoterapi ve Tıbbi Aromatik bitki konusunun detaylıca gündeme getirilmesi amacıyla düzenlenen kongre büyük ilgi gördü. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında birçok hekim ve firmanın birlikteliğinde kongre başarı ile tamamlandı. Kongrenin sonuç bildirgesi ilerleyen günlerde bir kitap halinde yayınlanacak. 118 konuşmacının yer aldığı kongrede 42 oturum ve 33 atölye gerçekleştirildi. Yetkililer kongrenin sağlık alanında önemli gelişmelere ışık tutacağını belirtti.