'Sağlık Elçileri' ödülleri sahiplerini buldu

İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile İstinye Üniversitesi’nin (İSÜ) kronik hastalığa sahip öğrencilerin hayatlarının kolaylaştırılması amacıyla başlattığı ‘Sağlık Elçileri Eğitim Programı’nda ödüller sahiplerini buldu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve İstinye Üniversitesi (İSÜ) tarafından başlatılan 'Sağlık Elçileri Eğitim Programı'nda ödüller sahiplerini buldu.

Öğrencilerde sağlık bilincinin oluşturulması, sağlıklı toplum, sağlıklı gençlik ve akran dayanışması yoluyla kronik hastalığa sahip öğrencilerin hayatlarının kolaylaştırılması amaçlı projeler, Kronik Hastalıklar Farkındalığı ve Deprem Farkındalığı alanlarında "Sosyal Kampanya" ve "Dijital Oyun" kategorilerinde hazırlandı.

Öğrenciler ve danışman öğretmenlerden oluşan ekipler farklı kategorilerde derecelendirildi ve başarılı ekipler, İSÜ Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende ödüllerini aldılar.

İSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Peyami Çelikcan, Zeytinburnu İlçe Millî Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt ve İSÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yalçın Kırdar'ın da katıldığı ödül töreninde, projede eğitim veren akademisyenlerle birlikte başarılı ekiplere ödülleri ve hediyeleri takdim edildi.

‘Sağlık Elçileri Eğitim Programı’na lise öğrencileri ile öğretmenlerinden oluşan ekipler başvuru yaptı.

Kronik Hastalıklar Farkındalığı alanında, “Sosyal Kampanya” kategorisinde Münevver Kemal Özver MTAL’den “Zihnindeki Taşları Bırak”, Fatih Anadolu Lisesi’nden “Yaşatan Gülüşler”, İTO Başakşehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden “Bamteli”; “Dijital Oyun” kategorisinde ise, Validebağ Fen Lisesi’nden GAT, Küçükköy YAİHL’den “Bilişim Üçlüsü”, Halkalı Mehmet Akif ÇPL’den VAGOS adlı projeler dereceye girdi. Deprem Farkındalığı alanında, “Sosyal Kampanya” kategorisinde Şehit Tolga Ecebalın Kız MTAL’den “HEALERS Depremde Engel Sizsiniz!”, Ahmet Keleşoğlu AL’den “Umudun Elçileri”, Bakırköy Anadolu AİHL’den “ANKA” adlı projeler; ve “Dijital Oyun” kategorisinde Hayrullah Kefoğlu AL’den “ELPİS”, Özel Birikim Hayat AL’den “AFADARLAR”, Ahmet Keleşoğlu AL’den “AKALATÖR” adlı projeler dereceye girenler arasında yer aldı.