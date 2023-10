Sağlık çalışanlarına destek buluşması

Sağlık çalışanlarıyla buluşan Başkan Büyükakın, “Sizlerin daha iyi koşullarda, hizmetlerinizi devam ettirebilmeniz için her zaman yanınızda olacağız” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli’de hizmet veren kamu ve özel hastanelerin başhekimleri, doktorları ve hastane müdürleriyle bir araya geldi. İl Sağlık Müdürlüğünün düzenlediği ve Kocaeli Büyükşehir Bekediyesi’nin ev sahipliği yaptığı programa Başkan Büyükakın’ın yanı sıra Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlivan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, başhekimler, hastane müdürleri ve doktorlar katıldı.

VALİ YAVUZ: HER DAİM SİZLERİN YANINDAYIZ

Burada konuşma yapan Vali Yavuz, şiddete çözüm noktasında yapılan çalışmalar hakkında konuşarak, şunları söyledi: “Polise, sağlık çalışanına, kadına şiddet gibi şiddet türlerini arka arkaya sayıyoruz ama şiddetin önüne geçemiyoruz. Demek ki yapmamız gereken sadece cezaların artırılması değil, tümden şiddete karşı toplumsal bir bilinç geliştirmek olmalıdır. Bunu oluşturabilirsek sanırım sorunlarımızı daha çabuk çözeriz. Bizim bu konuya biraz daha özen göstermemiz gerekiyor. Her daim sizlerin yanındayız.”

Milletvekili Hülagü de hekimlik mesleğinin önemini vurgulayarak, “Ben hekimlik yönünü hep ön planda tutan bir kardeşinizim. Böylesine hayatın içinde bir mesleği yaparken nice zorluklarla karşılaştığınızı, yaşanan ve yaşatılan sorunları birinci elden sizlerle değerlendirmek istedik. Her zaman biz hekim olarak sizlerin yanındayız.”

BÜYÜKAKIN: ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIZ

Başkan Büyükakın da bu buluşmanın asıl nedeninin hekimlerin yanında olduklarının mesajını vermek, olduğunu belirtti. “Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz tatsız bir olay yaşandı ve benzer olaylar yaşanmaya devam ediyor. Biz bu buluşmayla her koşul altında sizin yanınızda olduğumuzu ve üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazır olduğumuzu, ifade etmek içinde bir araya geldik” diyen Başkan Büyükakın, şunları söyledi: “Biliyorsunuz, pandemi döneminde Büyükşehir Belediyesi olarak sizlerin ihtiyaç duyduğu ne varsa onları yerine getirmek için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Daha sonrasında sağlık çalışanlarının alabileceği konutların yapılması yoluna gittik. Çok yakın bir zamanda teslim edilecek. Şunu hiçbir zaman unutmayın, sizlerin daha iyi koşullarda, fedakar hizmetlerinizi devam ettirebilmeniz için her zaman yanınızda olacağız. Hiç tereddüt etmeden bilin ki sonuna kadar yanınızdayız. Geçtiğimiz gün ve daha önceki dönemlerde yaşanan şiddet vakalarını da şiddetle kınıyoruz.’’