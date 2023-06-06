Sağanak yağışa dikkat!
Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Bolu, Sinop ve Diyarbakır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Bolu, Sinop ve Diyarbakır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Yurdun iç ve batı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diger yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydoğu, akşam saatlerine kadar Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, yerel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, güney ve doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu
HATAY °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
K.MARAŞ °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir hariç bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
YOZGAT °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Bolu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TOKAT °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
IĞDIR °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5; Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m kuzeyi 2,5 m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m yer yer 2,0 m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|35
|85
|2. Fenerbahçe
|35
|77
|3. Beşiktaş
|35
|77
|4. A.Demirspor
|35
|66
|5. Başakşehir
|35
|59
|6. Trabzonspor
|35
|57
|7. Konyaspor
|35
|50
|8. Karagümrük
|35
|48
|9. Kayserispor
|35
|46
|10. Kasımpaşa
|35
|43
|11. Ankaragücü
|35
|42
|12. Antalyaspor
|35
|41
|13. Alanyaspor
|36
|41
|14. Sivasspor
|35
|40
|15. İstanbulspor
|35
|38
|16. Giresunspor
|35
|37
|17. Ümraniye
|35
|30
|18. Gaziantep FK
|35
|25
|19. Hatayspor
|35
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|36
|78
|2. Rizespor
|36
|68
|3. Pendikspor
|36
|67
|4. Bodrumspor
|36
|62
|5. Sakaryaspor
|36
|62
|6. Eyüpspor
|36
|62
|7. Göztepe
|36
|60
|8. Manisa FK
|36
|56
|9. Keçiörengücü
|36
|56
|10. Bandırmaspor
|36
|55
|11. Boluspor
|36
|52
|12. Altay
|36
|40
|13. Erzurumspor
|36
|39
|14. Tuzlaspor
|36
|38
|15. Gençlerbirliği
|36
|38
|16. Altınordu
|36
|35
|17. Adanaspor
|36
|25
|18. Denizlispor
|36
|23
|19. Yeni Malatyaspor
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|89
|2. Arsenal
|38
|84
|3. M. United
|38
|75
|4. Newcastle
|38
|71
|5. Liverpool
|38
|67
|6. Brighton
|38
|62
|7. Aston Villa
|38
|61
|8. Tottenham
|38
|60
|9. Brentford
|38
|59
|10. Fulham
|38
|52
|11. Crystal Palace
|38
|45
|12. Chelsea
|38
|44
|13. Wolves
|38
|41
|14. West Ham United
|38
|40
|15. Bournemouth
|38
|39
|16. Nottingham Forest
|38
|38
|17. Everton
|38
|36
|18. Leicester City
|38
|34
|19. Leeds United
|38
|31
|20. Southampton
|38
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|38
|88
|2. Real Madrid
|38
|78
|3. Atletico Madrid
|38
|77
|4. Real Sociedad
|38
|71
|5. Villarreal
|38
|64
|6. Real Betis
|38
|60
|7. Osasuna
|38
|53
|8. Athletic Bilbao
|38
|51
|9. Mallorca
|38
|50
|10. Girona
|38
|49
|11. Rayo Vallecano
|38
|49
|12. Sevilla
|38
|49
|13. Celta Vigo
|38
|43
|14. Cadiz
|38
|42
|15. Getafe
|38
|42
|16. Valencia
|38
|42
|17. Almeria
|38
|41
|18. Real Valladolid
|38
|40
|19. Espanyol
|38
|37
|20. Elche
|38
|25