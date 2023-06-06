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Sağanak yağışa dikkat!

YAŞAM 06.06.2023, 07:38
Sağanak yağışa dikkat!

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Bolu, Sinop ve Diyarbakır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Bolu, Sinop ve Diyarbakır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yurdun iç ve batı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diger yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydoğu, akşam saatlerine kadar Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, yerel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, güney ve doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

K.MARAŞ °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir hariç bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bolu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5; Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m kuzeyi 2,5 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m yer yer 2,0 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.

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