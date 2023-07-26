Sadık Ahmet unutulmadı

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Batı Trakya Türk toplumunun lideri ve Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB) Kurucu Genel Başkanı Dr. Sadık Ahmet’in vefatının 28. yıldönümünde düzenlenen anma programına katıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Dr. Sadık Ahmet anma törenine katıldı.

Batı Trakya Türk ve Müslüman toplumunun unutulmaz lideri Dr. Sadık Ahmet, vefatının 28. yıldönümünde, düzenlenen törenle anıldı.

Gümülcine'deki Kahveci Mezarlığı'nda kabri başında düzenlenen anma töreninde, Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Dr. Sadık Ahmet’i anma töreni, Gümülcine Müftülüğüne bağlı din görevlisi İsmail Karagöz’ün sala ve Kur’an-ı Kerim okumasıyla başladı.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif’in yaptığı duanın ardından Dr. Sadık Ahmet’in yaşamı boyunca Batı Trakya Türklerinin hakları için verdiği mücadeleyi anlatan konuşmalar yapıldı.

Törene Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız’ın yanı sıra Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi İmren Nilay Tüfekçi, Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes, Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Ankara Batı Trakya Türk Birliği Derneği Başkanı Ahmet Salihoğlu ve Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu katıldı.