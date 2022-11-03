Sadece öğrenciye değil her kesime çorba!

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyeciliğin en güzel ve vatandaşlar tarafından en beğenilen projelerinden birisi olan ‘1 Ekmek 1 Çorba’ projesi, bu yıl da onlarca noktada yerini aldı. Kışın vazgeçilmezi olan sıcacık çorba hizmeti; işçiye, memura, öğrenciye, esnafa, emekliye ve kentin birçok bölgesinde her kesimden vatandaşa ulaşıyor.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in sosyal belediyecilik anlayışıyla 2019’da başlattığı ‘1 Ekmek 1 Çorba’ hizmeti ile bugüne kadar 879 bin 181 vatandaşa ulaşıldı.

31 Ekim tarihiyle birlikte Mersin’de 60 noktada ‘1 Ekmek 1 Çorba’ ikramlarının başladığını ve özellikle sanayi siteleri, hastane önleri, otogar, tren istasyonu gibi sirkülasyonu fazla olan noktalarda bu hizmeti verdiklerini belirten Sosyal Hizmetler Dairesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Özlem Yaşar, “Çorba ikramlarımız sabah 05.00’te tarım işçileri ile başlıyor, 09.00’a kadar vatandaş yoğunluğunun fazla olduğu noktalarda devam ediyor. Vatandaşlarımızın, güne sıcacık bir çorbayla başlamalarını istiyoruz. Çorbalarımızı Mersin merkez, Tarsus, Silifke ve Erdemli’de vatandaşlarımızla paylaşıyoruz” dedi.

Esnaf da memnun, öğrenci de…

Sabah saatlerinde sıcak bir çorbayla güne başlamanın keyifli olduğunu belirten Tırmıl Sanayi Sitesi esnaflarından Kadir Aytekin, “Bu hizmeti bize sunduğu için Başkanımıza teşekkür ediyorum. Sabah 08.00’de işbaşı yapıyoruz. Çorbalar soğukta içimizi ısıtıyor, iyi oluyor” dedi.

Bir başka esnaf Ali Dalkılıç, “Çorba ikramı çok güzel, memnun kaldık. Çorbamızı içip, işimize devam edeceğiz. Annemizin yaptığı çorba gibi lezzetli” derken, Bekir Kartal ve Yavuz Çalıkoğlu, “Arkadaşlarımızdan sıcak çorbamızı aldık, içiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sabahın soğuğunda sıcak çorba iyi oluyor” ifadelerine yer verdiler.

7. sınıf öğrencisi Yunus Emre Küçük, “Yaklaşık 2 seneden beri burada çorba içiyoruz. Her zaman geçerken içiyoruz, içimizi istiyor. Bence bu çorba uygulaması çok iyi. Kışın çok güzel oluyor. Tadı da güzel” dedi.

Lise öğrencisi Aslı Ceylan ise, “1 Ekmek 1 Çorba projesinden hepimiz çok memnunuz. Biz öğrenciler için çok güzel bir uygulama. Sabah saatlerinde sıcak çorba içmemiz iyi oluyor. Çok memnunuz” diye konuştu.