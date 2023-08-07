Sadece Malatya değil bölgedeki hastalara da ulaşılacak

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yeni ekmek ve yemek fabrikasında incelemelerde bulunarak çölyak hastaları için glütensiz ekmek üretiminin başladığını söyledi.MALATYA (İGFA)- MEGSAŞ, çölyak hastaları için glütensiz ekmek üretimine başladI.

Yapılan yeni çalışmalar hakkında bilgi veren MEGSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Fikret Sarıcı, “Çölyak hastalarımızın ekmek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bugünden itibaren belli noktalarda hizmet veriyoruz. Bundan sonra imalathanelerimizde ekmek üretimi olacak. Büyükşehir Belediye Başkanımıza bize verdiği bu desteklerden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Latif Okyay, ekmek ve yemek fabrikası ile ilgili olarak bazı teknik bilgiler verip, “24 Ocak 2020 depreminden sonra başkanımızın bir talimatı olmuştu. ‘Şehrimizde büyük bir felaket yaşandığında bölgemizin ekmek ve yemek ihtiyacını karşılayacak bir tesis yapalım’ diye. Bizler de Sayın Başkanımızın talimatları doğrultusunda şehrimizin ekmek ve yemek fabrikası projesi çalışmalarını başlatmıştık. 10 bin m2 kapalı alanı olan ekmek ve yemek fabrikası, 3 kattan oluşuyor. Zemin katta yemek, birinci katta da ekmek fabrikamız bulunuyor. Bilindiği gibi MEGSAŞ ekmek fabrikamız da depremde zarar görmüştü. Depremden hemen sonra eski yerindeki bütün tesisler kapatılarak, burada üretime başladı. Fabrikamızda yemek üretimi hem Kızılay’ın hem diğer kuruluşların şehrimizdeki depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için faaliyet gösteriyor. Tesisimiz modern bir tesistir. İhtiyaç duyulduğu zaman 1 milyon yemek ve 1 milyon ekmek üretim kapasitesine sahip. Bölgemizin ihtiyacını karşılayabilecek niteliktedir” şeklinde konuştu.

“ÇÖLYAK HASTALARININ GIDA İHTİYAÇLARINI TEMİN EDECEĞİZ”

Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Çölyak hastaları için MEGSAŞ tarafından glütensiz ekmek ve pasta üretimine başlandığını belirtenMalatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Ekmek ve yemek fabrikamız günde bir milyon yemek ve bir milyon ekmek üretebilecek kapasitede. Sadece şehrimize değil aynı zamanda bölgeye hitap edebilecek bir kapasitede. 6 Şubat tarihinde vuku bulan depremle birlikte bu alanda hem yemek hem de ekmek üretimine başlandı.

Glütensiz ekmek üretimi noktasında da çölyak hastalarının taleplerini de değerlendirerek, ayrı bir alanı glütensiz ekmek ve pasta türlerinin üretilmesi noktasında gerekli çalışmaları yaptık. MEGSAŞ Genel Müdürümüz ve çalışanları glütensiz ekmek üretimine başladılar. Bundan sonra sadece Malatya’da değil bölgedeki çölyak hastalarına da ulaştırılacak. Farklı büyüklüklerde glütensiz ekmek üretimi gerçekleştiriliyor. Önümüzdeki süreçte çölyak hastaları için bütün pasta ve tatlı çeşitlerinin de üretimi noktasında arkadaşlarımız gerekli altyapı çalışmalarını yapıyorlar. Projelerimiz muhaceresi içerisinde gerek Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ile birlikte 2 bin metre kapalı alanda sadece bu ürünler üretilecek. Burada sadece Malatya’daki değil bölgemiz ve Türkiye’deki bütün çölyak hastalarının gıda ihtiyaçlarını temin edeceğiz. Bu güzel çalışmaları gerçekleştiren MEGSAŞ Genel Müdürümüze ve çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.