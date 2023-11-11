Sabiha Sefer Ünal'dan 'rüya' gibi kitap

Akademik yazar Sabiha Sefer Ünal'ın kısa bir süre önce çıkardığı" Geçmişten Günümüze Tarihi Rüyalar " adlı kitabını kitap severlerle buluşturdu ve tam not aldı.İSTANBUL (İGFA) - Geçtiğimiz günlerde Akademik yazar okuyucuları ile imza gününde bir araya geldi.Shine Portaxe 'te yaplan kitap imza gününde ünlü oyuncular Hazım Körmükçü, Ayçın Tuyun, Selçuk Kılıç, Semra Güzel , Uğur Arslan ,Zeynep Yılmaz , Ümit Demir ünlü organizatör Duygu Yazıcı, ünlü modacı Aylin Yılmaz , aksiyon yönetmeni Habib Göktekin menejer Banu Susur ,Serkan Çılgın, Dj İhsan Sefer, Fizyoterapist Erhan Yenipazar,Ünlülerin Makyözü Hülya Sancak ve gazeteteci Serkan Deniz ile birlikte birçok ünlü katıldı.

Yazar Sabiha Sefer Ünal "Geçmişten Günümüze Tarihi Rüyalar" kitabında rüyaların derin sırlarını, tarih boyunca nasıl yorumlandığını ve insan hayatındaki etkilerini ortaya koyduğunu, eserde rüyaların fizyolojik, psikolojik ve manevi açılardan incelenmesine, rüyaların tahminlere konu oluşturma ve ilham kaynağı olma özelliklerini, Doğu ve Batı'nın farklı yaklaşımlarıyla ele alınmasına tanık olacaksınız dedi.