Sabancı Vakfı yeni 'fark yaratanları' arıyor

Sabancı Vakfı, Türkiye’nin Yeni Fark Yaratanlarını arıyor. Vakıf, programın 15. sezon başvurularına başladığını duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - Sabancı Vakfı’nın 2009 yılından bu yana, Türkiye’de toplumsal gelişmeye katkıda bulunan bireylerin ve kurumların yaptıkları çalışmalarla yarattıkları etkileri görünür kılmak ve topluma ilham vermek amacıyla yürüttüğü “Fark Yaratanlar” programının 15. Sezon başvuruları başladı.

Yeni dönemin Fark Yaratanlarını arayan programın başvuruları, 30 Kasım 2023 gün sonuna kadar www.farkyaratanlar.org adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı ile 2009 yılından bu yana, Türkiye’de toplumsal gelişmeye katkıda bulunan bireylerin ve kurumların yaptıkları çalışmalarla yarattıkları sosyal faydayı görünür kılmayı ve topluma ilham vermeyi amaçladıklarını söyledi.

Fark Yaratanlar Programı, toplumsal sorunların bireysel çaba ve aktif vatandaşlık örneğiyle nasıl çözülebileceğine dair topluma ilham vermeyi amaçlandığını kaydeden Safkan, "Programın 15. Sezonunda da adayların belirledikleri sorunlara getirdikleri çözümlerin somut değişim yaratması, yaratıcı, sürdürülebilir, yaygınlaştırılabilir, şeffaf ve güvenilir olması bekleniyor. Seçilen Fark Yaratanlar, uzmanlar eşliğinde yapılan ihtiyaç analizi sonrasında uzun soluklu bir yolculuğa başlıyor" dedi.