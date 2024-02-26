Son Dakika

Sabancı Vakfı'nın hibesine yoğun başvuru

YAŞAM 26.02.2024, 10:02
Sabancı Vakfı'nın hibesine yoğun başvuru

Sabancı Vakfı’nın 17 yıldır sürdürdüğü Hibe Programı’nın 2024 yılı başvuru süreci sona erdi. Programa Türkiye’nin dört bir yanından 250’den fazla sivil toplum kuruluşu başvuruda bulunduİSTANBUL (İGFA) - Sabancı Vakfı’nın, sivil toplumun güçlenmesi ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunma hedefiyle 2007 yılından bu yana uyguladığı Hibe Programı, sivil toplum kuruluşlarından bu yıl da yoğun ilgi gördü. Nitelikli eğitime eşit erişim, kız çocuklarının eğitime devamı, erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele, haklara dair farkındalık ve güçlenme, bağımsız yaşam ve erişilebilirlik, iklim değişikliği ile mücadele gibi temalardaki projelerin destekleneceği Hibe Programı’na 250’den fazla başvuru yapıldı.

17 yılda 238 projeyi, 80 milyon TL’yi aşkın hibe ile destekleyen Sabancı Vakfı’nın 2024 yılı Hibe Programı’na 51 ilden başvuru gerçekleştirildi.

Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarına kesintisiz desteğini uzun yıllardır sürdüren Sabancı Vakfı’nın yürüttüğü Hibe Programı’na bu yıl en yüksek başvuru “haklara dair farkındalık ve güçlenme” ile “nitelikli eğitime eşit erişim” alanlarından geldi. En fazla başvuru yapılan bölge Marmara Bölgesi olurken, onu İç Anadolu Bölgesi ve Ege Bölgesi takip etti.

Sabancı Vakfı Hibe Programı’nın 17 yılda yüz binlerce insana dokunduğunu belirten Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Kadın, genç ve engelli bireylerin eşit fırsatlara sahip olmaları amacıyla toplumsal gelişmeye katkıda bulunma hedefiyle, 50 yıldır çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sivil toplum kuruluşlarının güçlenmesi ve toplumsal gelişim için gerçekleştirdikleri projeleri uygulayabilmeleri için 2007 yılından bu yana kesintisiz olarak Sabancı Vakfı Hibe Programı’nı yürütüyoruz. Bugüne kadar destek verdiğimiz 238 proje ile ülkemizin 81 ilinde yüz binlerce kişiye ulaştık. Bu yıl da yine ülkemizin dört bir yanından 250’yi aşkın başvuru aldık. Toplumsal gelişmenin sağlanması yönünde atılan adımların çok kıymetli olduğunu düşünüyor ve bu konudaki sorumluluğumuzun bilinciyle çalışmaya devam ediyoruz. Hibe Programımıza duydukları güven ve ilgilerinden dolayı başvuru yapan kurumlara teşekkür ediyoruz.” dedi.

PROJELERE 1 MİLYON TL’YE KADAR DESTEK

Sabancı Vakfı Hibe Programı; kadın, genç ve engelli bireylerin karşı karşıya kaldıkları toplumsal sorunların çözümü için projeler hayata geçiren sivil toplum kuruluşlarına hibe desteğinin yanı sıra bilgi ve tecrübe desteği de sağlıyor. Destek verilecek projeler, sivil toplum alanında deneyimli, konusunun uzmanı kişilerden oluşan bağımsız bir Değerlendirme Kurulu’nun önerisi üzerine Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti’nin yaptığı değerlendirmeyle belirleniyor. Hibe Programı’na seçilen projelere 2024 yılında 600 bin TL ile 1 milyon TL arasında hibe desteği sağlanacak.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 27 70
2. Galatasaray 26 69
3. Trabzonspor 27 46
4. Beşiktaş 27 46
5. Kasımpasa 27 39
6. Sivasspor 27 37
7. Başakşehir 27 36
8. Rizespor 27 36
9. Antalyaspor 26 35
10. Kayserispor 27 35
11. Samsunspor 27 33
12. A.Demirspor 27 32
13. Alanyaspor 27 30
14. Karagümrük 27 29
15. Ankaragücü 27 29
16. Hatayspor 27 29
17. Konyaspor 27 28
18. Gaziantep FK 27 28
19. Pendikspor 27 26
20. İstanbulspor 27 12
Takımlar O P
1. Eyüpspor 24 58
2. Göztepe 24 49
3. Kocaelispor 24 44
4. Bodrumspor 24 42
5. Sakaryaspor 24 40
6. Boluspor 24 39
7. Bandırmaspor 24 39
8. Ahlatçı Çorum FK 24 38
9. Gençlerbirliği 24 33
10. Erzurumspor 24 30
11. Keçiörengücü 24 30
12. Manisa FK 24 28
13. Ümraniye 24 27
14. Adanaspor 24 23
15. Şanlıurfaspor 23 22
16. Tuzlaspor 23 22
17. Altay 24 15
18. Giresunspor 24 7
Takımlar O P
1. Liverpool 26 60
2. M.City 26 59
3. Arsenal 26 58
4. Aston Villa 26 52
5. Tottenham 25 47
6. M. United 26 44
7. Brighton 26 39
8. Wolves 26 38
9. Newcastle 26 37
10. West Ham United 25 36
11. Chelsea 25 35
12. Fulham 26 32
13. Crystal Palace 26 28
14. Bournemouth 25 28
15. Brentford 25 25
16. Nottingham Forest 26 24
17. Everton 26 21
18. Luton Town 25 20
19. Burnley 26 13
20. Sheffield United 26 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 65
2. Barcelona 26 57
3. Girona 25 56
4. Atletico Madrid 26 52
5. Athletic Bilbao 26 49
6. Real Betis 26 42
7. Real Sociedad 26 40
8. Las Palmas 26 36
9. Valencia 25 36
10. Getafe 26 34
11. Osasuna 26 33
12. Deportivo Alaves 26 29
13. Villarreal 26 29
14. Rayo Vallecano 25 25
15. Sevilla 26 24
16. Mallorca 26 24
17. Celta Vigo 26 21
18. Cadiz 26 18
19. Granada 25 14
20. Almeria 26 9