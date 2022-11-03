Sabancı Vakfı'nın 'Fark Yaratanlar' başvuruları başladı

Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı, Türkiye’nin yeni fark yaratanlarını bulmak için 14. Sezon başvurularını almaya başladı.İSTANBUL (İGFA) - Sabancı Vakfı’nın 2009 yılından bu yana, Türkiye’de toplumsal gelişmeye katkıda bulunan bireylerin ve kurumların yaptıkları çalışmalarla yarattıkları olağanüstü etkileri görünür kılmak ve topluma ilham vermek amacıyla yürüttüğü “Fark Yaratanlar” programının 14. Sezon başvuruları başladı.

Yeni dönemdeki Fark Yaratanlarını arayan programın başvuruları, 30 Kasım 2022 gün sonuna kadar www.farkyaratanlar.org adresi üzerinden gerçekleşiyor.

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Fark Yaratanlar Programı ile 13 yıldır toplumsal gelişim için faydalı işler yapan bireyleri ve kurumları görünür kılmak için çalıştıklarını belirterek, 14. Sezonda da topluma ilham verecek hikâyeleriyle yeni adayları heyecanla beklediklerini ifade etti.

Fark Yaratanlar Programı hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak, başvuru yapmak veya aday göstermek için http://www.farkyaratanlar.org/ adresini ziyaret edebilirsiniz.