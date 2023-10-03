Sabancı Vakfı'ndan 'Ekim Zamanı'

Sabancı Vakfı, 17 yıldır devam eden Hibe Programları kapsamında düzenlediği “Ekim Zamanı” etkinliğinde desteklediği sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdi.İSTANBUL (İGFA) - Sabancı Vakfı, 17 yıldır kesintisiz olarak sürdürdüğü Hibe Programları kapsamında destek verdiği sivil toplum kuruluşlarıyla geleneksel “Ekim Zamanı” etkinliğinde bir araya geldi.

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, 2022-2023 döneminde destek alan 7 projenin hikayesi katılımcılara aktarıldı.

Tüm bireylerin haklardan eşit yararlandığı bir toplum idealiyle, güçlü ve etkin sivil toplum kuruluşlarının varlığı için çalıştıklarını belirten Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, “Sivil topluma can suyu olması için 2006 yılında başlattığımız Sabancı Vakfı Hibe Programımız ne mutlu ki kesintisiz bir şekilde, güçlenerek bugünlere geldi. 17 yıl boyunca büyüyen ve derinleşen Hibe Programımız ile bugüne kadar yalnızca sivil toplum kuruluşlarına hibe vermedik. Aynı zamanda toplumsal eşitlik mücadelesinde desteklediğimiz tüm kurumlarla gönül bağı kurduk, yol arkadaşlığı yaptık. Ancak toplumsal gelişme için tek bir kurumun mücadelesi yetmez. Bu hedefe ulaşmak için; kamu kurumları, iş dünyası, yerel yönetimler, akademi ve bireylerin bir arada çalışması gerekir. Özellikle sivil toplum kuruluşları olmadan toplumsal gelişme olamaz. Demokrasinin olmazsa olmazı sivil toplum kuruluşları, toplumsal ihtiyaçları sahada, yakından tespit eden ve sorunlara somut çözümler üreten en önemli aktörlerdir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da güçlü ve etkin sivil toplum kuruluşlarının var olması için bizler de desteğimizi arttırarak sürdürüyoruz. Aradan geçen 17 yılda, 238 projeye 80 milyon TL’den fazla hibe desteği sağladık. Daha da önemlisi, önümüzdeki yıl 50. yaşını kutlayacak Vakfımızın yıllar içerisinde biriktirdiği tecrübeyi de kurumlarla paylaşıyoruz. Her bir projeyi beraber büyütüyor, etki alanını genişletmek üzere çalışıyoruz. Kısacası, ortak bir hedef uğruna birlikte yürüyoruz. Bu sayede, Türkiye’nin 81 ilinde, yüz binlerce insana hep birlikte ulaştık. Tüm proje sahiplerine, Türkiye’nin toplumsal gelişimine katkı sunan çalışmaları için minnet duyduğumu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Ekim Zamanı buluşmasında Dört Mevsim Yaşam Boyu Oyun ve Öğrenme Derneği, Ev Hanımları Dayanışma ve Kalkındırma Derneği, Fethiye Turizm Tanıtım Eğitim Kültür ve Çevre Vakfı, Herkes için Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği, Karadeniz Yeni Ufuklar Derneği, Kökler ve Filizler Derneği ve Türkiye Kas Hastalıkları Derneği projelerinin sonuçlarını, projelerini hayata geçirirken yaşadıkları deneyimleri, gelecek dönem planlarını ve faydalanıcıların öykülerini aktarma fırsatı buldu.