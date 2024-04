Sabancı Üniversitesi'nde Sakura Festivali ile Japonya rüzgarı esti

Sabancı Üniversitesi, Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100’üncü yılında "Sakura Festivali”ne ev sahipliği yaptı. İki bine yakın Sakura ağacının yer aldığı, bu anlamda Türkiye’nin en büyük Sakura popülasyonuna sahip olan Sabancı Üniversitesi'nde ilk kez düzenlenen Sakura Festivali, Japon kültürünü yakından tanıtırken, geleneksel Türk-Japon dostluğunu da sağlamlaştırdı.İSTANBUL (İGFA) - Sabancı Üniversitesi, Japonya’dan sonra ülke dışında ilk kez düzenlenen “Sakura Festivali” ile tarihi günlerinden birini yaşadı. Kampüs alanında bulunan iki bine yakın Sakura ağacının çiçekleriyle oluşan renk harmonisinin eşsiz görüntüler sunduğu festivalde, binlerce öğrenci ve davetli Japon kültürünü yakından tanıma olanağı elde etti. Türk-Japon ilişkilerinin başlamasının 100’üncü yılına ithaf edilen festival, tüm gün ve gece boyunca sürdü. Türkiye’nin en büyük Sakura ağacı popülasyonuna sahip olan Sabancı Üniversitesi kampüsünde düzenlenen festivale Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Japonya’nın Türkiye Büyükelçisi Katsumata Takahiko, Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici, Sabancı Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Çalışkan ile Güler Sabancı’nın iş ve akademik dünyadan dostları ve çok sayıda seçkin konuk katıldı.

Festivale katılan konuklar arasında Japonya Başkonsolosu Kasahara Kenichi, Mitsubishi Genel Müdürü Yasunori Sakamoto, Toyota Ceo’su Ali Haydar Bozkurt, Bolez Tavuk Yönetim Kurulu Başkanı Athisiko Chikuhama, Itochu Genel Müdürü Takashi Kisimoto, Bridgestone Japonya Temsilci Yonetici Tomio Fukuzimi, Marubeni Genel Müdürü Shigeru Yamaguchi de yer aldı.

Japon kültüründe yeniden doğuşu simgeleyen Sakura ağaçlarının çiçekleriyle süslendiği festival “Geleceğe Söz Ver” Burs Programı kapsamında Sabancı Üniversitesi’nde eğitim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi gençlere başarılarını sürdürme konusunda destek sağlayacak bir kaynak da yaratmış oldu.

Sabancı Üniversitesi kampüsündeki Sakura Festivali’nde Türk ve Japon davetliler, çalışanlar ile öğrencilere hitaben bir konuşma yapan Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı Sakura ağaçlarını yetiştirmeye tutkuyla bağlı olduklarını söyleyerek “

Türkiye ve Japonya arası ilişkilerimiz her zaman iyi oldu. Sabancı olarak biz de Japon şirketleriyle son derece güvenilir ortaklıklara sahip olmanın ayrıcalığını yaşadık, onur duyduk. Bugün ortaklıklarımız oldukça başarılı çünkü bu şirketlerle aynı değerleri paylaşıyoruz ve işbirliklerimiz uzun yıllara dayanan güvene dayanıyor. Artık yılları saymıyoruz ve bugün burada, Japonya-Türkiye ilişkilerinin 100’üncü yıl dönümünü kutluyoruz.

Sakuralar, Japon kültürünün önemli bir detayı. Her şey uzun yıllardır birlikte çalıştığımız ve inanılmaz bir ortak olan Komatsu ile başladı, bize Sakura ağaçlarını getirdiler. Öğrencilerimiz de artık her yıl Sakuraları keyifle deneyimliyor ve tadını çıkarıyorlar. Sakura Festivalimiz için bize katılan herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu festivalin Türkiye Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100’üncü yılını kutlamanın güzel bir yolu olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Japonya’nın Türkiye Büyükelçisi Katsumata Takahiko da Sakura’nın derinlikli Türk-Japon ilişkisinin bir sembolü olduğuna işaret ederek şunları söyledi; “Sakura ve lale çok sembolik ulusal çiçeklerdir. Binlerce Sakura’yı, İstanbul’un güzel ikliminde yetiştirmek çok zor bir iştir. Ama bu özel kampüs alanında yetiştiğini görmek harika bir duygu. Japonya’da da Nisan’ın birinci veya ikinci haftası bu ağaçlar çiçek açar. Burada da, Japonya’daki parklarda yaşadığım o hissi yeniden yaşadım. Sakura ağaçları iki ülke arasındaki dostane hikayenin başlaması için yeni bir sayfa açtı. Japonya ve Türkiye ekonomik ilişkileri açısından Sabancı Holding'in 1980 yılında başlattığı iş birliği ile çeşitli Japon şirketleri ile ortak güven kuruldu. Bu dostluk Japon şirketlerinin Türkiye'ye yatırım yapmasına ve teşvik edilmesine önemli katkılarda bulundu. Japonya ve Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi için uzun yıllardır gösterdiği başarılardan dolayı Sayın Güler Sabancı’yı kutluyorum. Türkiye ve Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100’üncü yıl dönümünde böyle bir etkinliğe imza attığınız için minnettarım. Müsaade ederseniz Türkiye benim ikinci memleketim diyorum”.

Sakura Festivali’nin gala gecesinde bir konuşma yapan Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici de Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington’da 3 bin 700 Sakura ağacının olduğunu buna kıyasla 1962 ağacın da Sabancı Üniversitesi kampüsünde yer aldığını belirterek şunları söyledi; “Kampüsümüzde 7 farklı Sakura türüne ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Bu etkinliğe adını veren Sakura ağaçları 2007 yılında Komatsu Grubu tarafından Sabancı Üniversitesi'ne bağışlandı. Bu küçücük ağaçlar 2008-2009 yılında ilk defa çiçek verip sepildi ve her sene biraz daha büyüyerek bugüne ulaştılar. Bugün kampüsümüzde hepiniz Sabancı Üniversitesi'nin bu muhteşem Sakura ağaçlarının ihtişamını gördünüz. Bu güzel günde bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz.”

Sabancı Üniversitesi’nde düzenlenen Sakura Festivali, Japonların geleneksel “çay seremonisi” ile başladı. Ardından, animasyonun en büyük ustalarından biri kabul edilen Hayao Miyazaki’nin on yıl aradan sonra sinemaya muhteşem dönüş yaptığı ve 96. Akademi Ödüllerinde En İyi Animasyon Oscar'ını alan “Çocuk ve Balıkçıl" (The Boy and The Heron) filminin gösterimi izlendi. Gün içinde kampüs bünyesinde düzenlenen Koku/Esans Deneyimi, Origami Atölyesi, Sushi Workshop, Şadoo (Japon Kaligrafisi) Atölyesi ve İkebana (Japon Çiçek Aranjmanı) Atölyesi etkinlikleri ile Kendo/Japon Kılıç Sanatı Gösterisi izleyenleri büyüledi. Program kapsamında ayrıca; Yugetsu Akasaka Konseri, DJ Kunio Teramoto ve DJ SALAM Performansı ile Kufuki Konseri festivale katılanlara müzikle dolu anlar yaşattı.

Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100’üncü yılında bir ilke imza atan Sabancı Üniversitesi’nin düzenlediği Sakura Festivali’nin gece programı ise Sabancı Gösteri Merkezi’nde düzenlendi. Yine çok sayıda davetlinin katıldığı “Gala Gecesi’nde” Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ile Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici konuklarıyla yakından ilgilendi.

“Sakura Festivali Gala Etkinliği”nde sahneye ilk olarak ünlü Japon grup “WA League” çıktı. Grup, geleneksel Japon kültürünün izlerini taşıyan çok özel bir performans gerçekleştirdi. Grubun ardından sahne, yeni neslin en önemli seslerinden, söz yazarı ve besteci Cem Adrian’ın oldu.