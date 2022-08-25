Sabancı Üniversitesi Lise Yaz Okulu 44 ili ağırladı

Lise öğrencilerine yönelik bir program olan Sabancı Üniversitesi Lise Yaz Okulu, bu yıl Türkiye’nin 44 ayrı ilinden öğrencileri ağırladı.İSTANBUL (İGFA) - Sabancı Üniversitesi’nin lise öğrencilerine yönelik sunduğu Lise Yaz Okulu programları bu yıl 14 ülke ve Türkiye genelinde 44 ilden toplam 1913 öğrenciye ulaştı.

13-17 yaş arasında öğrencilere yönelik tasarlanan programlarda katılımcılar, bu yıl da çok kültürlü bir ortamda üniversite deneyimi yaşarken; ilgili oldukları konularda eğitim aldı.

Sabancı Üniversitesi Lise Yaz Okulu programlarına bu yıl; Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Trabzon olmak üzere 44 ilden toplam 1874 öğrenci katıldı.

Bu yıl ilk kez yurtdışından öğrencilerin de katıldığı Lise Yaz Okulu Programı’na, Fransa, Almanya, USA, Romanya, Azerbaycan, Kosova, İngiltere, Yeni Zelanda, KKTC, Birleşik Arap Emirlikleri, Özbekistan, Bangladeş, Kazakistan ve İspanya’dan toplam 39 öğrenci yer aldı.

Summer High School program 3 dönemde toplamda 14 farklı ders ile birlikte ilk kez bu yıl gerçekleştirildi. Lise Yaz Okulunda; Teknoloji Farkındalığı ve Teknoloji Trendlerinin İş Hayatı ve Süreçlerine Etkileri, Adım Adım Kariyer Yolculuğu ve Uluslararası Siyasi Ekonomi dersleri de ilk kez bu yıl programda yer aldı.

Derslerin yanısıra öğrencilere yönelik; kayıt günlerinde oryantiring, karnaval radyo partileri, rubik küp atölyesi, kişisel gelişim seminerleri, spor, dans ve müzik atölyeleri, metaverse semineri gibi etkinlikler de düzenlendi.