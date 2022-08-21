Rüsumat No:4’ün 101. yıl dönümü kutlandı
Kurtuluş Savaşı ve dünya denizcilik tarihinin unutulmaz kahramanlık destanlarından bir tanesi olan Rüsumat No:4 Gemisi’nin Ordu’ya gelişinin 101. yılı Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.ORDU (İGFA) - Altınordu Ceren Özdemir Meydanı’nda start alan programa Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Celal Tezcan’ın yanı sıra pek çok protokol mensubu ve vatandaşlar katıldı. Halk oyunları gösterisi ile başlayan etkinlik ardından Büyükşehir Belediyesi Şehir Bandosu eşliğinde kortej yürüyüşü ile devam etti.
Kutlamanın ikinci bölümünde ise Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosunda gerçekleştirildi. Tiyatrodaki programda ise Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası Kahramanlık Türküleri Dinletisi, Halk Oyunları Gösterisi ve protokol konuşmaları yapıldı.
|İmsak
|04:38
|Güneş
|06:12
|Öğle
|13:12
|İkindi
|16:59
|Akşam
|20:02
|Yatsı
|21:30
|Takımlar
|O
|P
|1. Gaziantep FK
|3
|7
|2. Adana Demirspor
|2
|6
|3. Antalyaspor
|3
|6
|4. Giresunspor
|3
|6
|5. Galatasaray
|3
|6
|6. Trabzonspor
|3
|6
|7. Fenerbahçe
|2
|4
|8. Başakşehir
|2
|4
|9. Alanyaspor
|2
|4
|10. Beşiktaş
|2
|4
|11. Kayserispor
|2
|3
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Ankaragücü
|2
|1
|14. Ümraniye
|3
|1
|15. Sivasspor
|2
|1
|16. Karagümrük
|1
|0
|17. Hatayspor
|2
|0
|18. İstanbulspor
|2
|0
|19. Kasımpaşa
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|2
|4
|2. Gençlerbirliği
|2
|4
|3. Eyüpspor
|2
|4
|4. Bodrumspor
|1
|3
|5. Bandırmaspor
|1
|3
|6. Sakaryaspor
|2
|3
|7. Göztepe
|1
|3
|8. Boluspor
|2
|3
|9. Adanaspor
|1
|1
|10. Keçiörengücü
|1
|1
|11. Rizespor
|1
|1
|12. Erzurumspor
|1
|1
|13. Pendikspor
|1
|1
|14. Altınordu
|2
|1
|15. Tuzlaspor
|2
|1
|16. Denizlispor
|1
|0
|17. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|18. Ö.K Yeni Malatya
|1
|0
|19. Altay
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|3
|9
|2. Tottenham
|3
|7
|3. M.City
|2
|6
|4. Fulham
|3
|5
|5. Brentford
|3
|4
|6. Newcastle
|2
|4
|7. Leeds United
|2
|4
|8. Chelsea
|2
|4
|9. Brighton
|2
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Nottingham Forest
|3
|4
|12. Southampton
|3
|4
|13. Aston Villa
|3
|3
|14. Bournemouth
|3
|3
|15. Liverpool
|2
|2
|16. Everton
|3
|1
|17. Wolverhampton Wanderers
|3
|1
|18. Leicester City
|3
|1
|19. West Ham United
|2
|0
|20. M. United
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|2
|6
|2. Real Betis
|2
|6
|3. Osasuna
|2
|6
|4. Rayo Vallecano
|2
|4
|5. Atletico Madrid
|1
|3
|6. Villarreal
|1
|3
|7. Real Sociedad
|1
|3
|8. Valencia
|1
|3
|9. Athletic Bilbao
|1
|1
|10. Barcelona
|1
|1
|11. Sevilla
|2
|1
|12. Mallorca
|2
|1
|13. Espanyol
|2
|1
|14. Celta Vigo
|2
|1
|15. Real Valladolid
|2
|1
|16. Almeria
|1
|0
|17. Girona
|1
|0
|18. Cadiz
|2
|0
|19. Elche
|1
|0
|20. Getafe
|1
|0