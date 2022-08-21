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Rüsumat No:4’ün 101. yıl dönümü kutlandı

YAŞAM 21.08.2022, 15:15
Rüsumat No:4’ün 101. yıl dönümü kutlandı

Kurtuluş Savaşı ve dünya denizcilik tarihinin unutulmaz kahramanlık destanlarından bir tanesi olan Rüsumat No:4 Gemisi’nin Ordu’ya gelişinin 101. yılı Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.ORDU (İGFA) - Altınordu Ceren Özdemir Meydanı’nda start alan programa Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Celal Tezcan’ın yanı sıra pek çok protokol mensubu ve vatandaşlar katıldı. Halk oyunları gösterisi ile başlayan etkinlik ardından Büyükşehir Belediyesi Şehir Bandosu eşliğinde kortej yürüyüşü ile devam etti.

Kutlamanın ikinci bölümünde ise Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosunda gerçekleştirildi. Tiyatrodaki programda ise Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası Kahramanlık Türküleri Dinletisi, Halk Oyunları Gösterisi ve protokol konuşmaları yapıldı.

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