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Ruslar bu şehre akın ediyor

YAŞAM 06.06.2023, 08:06
Ruslar bu şehre akın ediyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in girişimleri ile uluslararası yeterliğine sahip olan Ünye Limanı konteyner, Ro-Ro taşımacılığının yanı sıra kruvaziyer turizmine de ev sahipliği yapıyor. Deniz turizminin canlanması ile birlikte rotayı Ordu’ya çeviren dev yolcu gemileri Ünye Limanı’na demir atıyor.ORDU (İGFA) - Ordu’ya gelen kruvaziyer gemilerinden biri olan Astorıa Grande’nin Kaptanı Jurii Mundin, Ordu turuna katılımın oldukça yüksek olduğunu ifade ederek yolcuların şehri çok beğendiklerini söyledi.

KRUVAZİYER GEMİLERİNİN ROTASINDA ARTIK ORDU’DA VAR

Deniz ve kruvaziyer turizminin yaygın olduğu ülkelerden biri olan Rusya’nın Soçi kentinden Trabzon, Ordu, Amasra ve İstanbul turu için hareket eden Astorıa Grande yolcu gemisi Ünye Limanı’nın misafiri oldu.

Limanda demir alan gemi içerisindeki yolcular pasaport kontrollerinin ardından turlar eşliğinde Ordu’nun tarihi ve turistlik mekanlarını gezmek, şehir gezisi yaparak eğlenmek ve alışveriş yapabilmek için gemiden ayrıldı.

“TÜRK KAHVESİ, FINDIĞI ÇOK GÜZEL”

Ordu seyahati sonrası açıklamalarda bulunan turistler, “Ordu’yu çok beğendik, sokakları çok temiz. Şehir mükemmel. İnsanlarına bayıldık. Türk kahvesi, fındığı çok güzel. Buraya tekrar gelmek istiyoruz” şeklinde konuştular.

“YOLCULARIMIZ ORDU’YU ÇOK BEĞENİYOR”

Ordu turuna katılım oldukça yüksek olduğunu aktaran Astorıa Grande’nin Kaptanı Jurii Mundin “Yolcularımız Ordu’yu çok beğeniyor. Ordu turuna katılım oldukça yüksek. Asıl Ordu halkının burada ne düşündüğü önemli. Eğer mutlularsa karşılıklı ilişkilerimizi geliştirmek adına buradayız. Elimizden geleni de yapıyoruz. Bir kaptan olarak da Ordu’yu çok sevdiğimi söyleyebilirim” diye konuştu.

“ÖNÜMÜZDEKİ SEZON DAHA FAZLA GELECEĞİZ”

Astorıa Grande’nin Gemi Konaklama Direktörü Alper Değer ise Ordu’daki limanın yeni olmasının yanı sıra misafirlerin burayı oldukça sevdiklerini söyledi.

Konaklama Direktörü Değer şöyle konuştu:

“Misafirlerimiz burayı çok seviyorlar. Ordu’daki liman yeni bir liman. Bizim için çok fazla kolaylığı var. Limanda bizlere çok yardımcı oluyorlar. Misafirlerimiz de oldukça rahat ediyorlar.”

8. SEFER İLE 4 BİN 395 TURİST AĞIRLANDI

En son 4 Haziran 2023 Pazar günü Ordu’ya gelen kruvaziyer gemisi Ünye Limanı’na 8. seferini yaptı. 2022 aralık ayından bu yana ise tur düzenleyen kruvaziyer gemileri ile Ünye Limanı 4 bin 395 turiste ev sahipliği yaptı. 

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