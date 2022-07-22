Rumkale fotoğrafçıları bekliyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gazikültür A.Ş, Gaziantep Fotoğraf Sanatçıları Derneği (GAFSAD) ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) iş birliğinde Rumkale ve Fıırat’ın eşsiz güzelliğini tanıtmak için Rumkale Fotoğrafçılar Maratonu yarışması düzenleniyor.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep'te düzenlenecek para ödülü yarışma, “Rumkale ve Fırat” ile “Fıstık” temalı fotoğraflar olmak üzere iki kategoride yapılacak.

Renkli (Dijital) ve siyah-beyaz türde en fazla 5 fotoğrafla yarışmaya başvurabilecek katılımcıların eserleri bir arada değerlendirmeye alınacak.

Jüri oylaması sonrası birincilik kürsüsüne yerleşen yarışmacıya 10 bin lira, ikinciye 7 bin, üçüncü isme ise 4 bin lira para ödülü verilecek.

Maratona katılım için kayıtlar, 9-11 Eylül tarihlerinde saat 09.00 ile 17:00 arasında Rumkale’de oluşturulan kayıt masasındaki “Katılım Başvuru Formu” doldurularak yapılabilecek. Yarışmacılar, 9 Eylül’de başlayacağı fotoğraf çekimini en geç 11 Eylül tarihinde bitirecek. Çekimi yapılan fotoğrafların, en geç 16 Eylül tarihinde [email protected] adresine gönderilmesi gerekiyor.

Kayıt sırasında fotoğraf makinesinin tarih güncellemesi ve bellek kartı sıfırlanarak makinenin seri numarası alınacak.

Katılımcıların T.C kimlik numarasını bulundurması ve ibraz etmesi zorunlu olacak. Çekilen fotoğrafın bilgileri, kayıt esnasında kaydedilecek. Bir makineyle yalnızca bir yarışmacı yarışmada yer alabilecek.

Katılımcılar her kategoriye en fazla 5’er adet renkli veya siyah-beyaz eserle katılabilecek. Yarışma, Seçici Kurul üyeleri, Düzenleme Kurulu üyeleri, sekretarya ve TFSF yarışma temsilcilerinin birinci dereceden yakınları dışında, Türkiye’deki yerleşik amatör ve profesyonel 18 yaş üstü tüm fotoğrafçıların katılımına açık olacak.

Fotoğraflara, kabul edilebilir oranda foto grafik müdahaleler kabul edilecek ancak fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmesi halinde yarışmacı diskalifiye olacak.

Rumkale Fotoğrafçılar Maratonu yarışmasının seçici kurulunda; EFİAP/B unvanlı Mersin Fotoğraf Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Yenmez, EFİAP unvanlı Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği üyesi Ayhan Şenbayrak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Sinema Evi Fotoğraf Sanatçısı Mahmut Ormancıoğlu ve GAFSAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yelken gibi tecrübeli isimler bulunacak.