Rumkale'de yaz sezonu açıldı

Gaziantep’teki saklı cennet Rumkale, eşsiz manzarası ve kültürel gezileriyle yaz sezonunu dolu dolu geçirecek.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tarihi itibariyle köklü bir geçmişe sahip Rumkale’de düzenlediği ücretsiz feribot turlarıyla bölgenin Geç Roma ve Ortaçağ karakteri taşıyan mimari kalıntılarını gözler önüne serecek kültürel geziler gerçekleştiriyor.

Hafta içerisinde salı, perşembe, cumartesi günleri, günde yaklaşık 350 kişi kapasiteli turlarda gezi esnasında canlı müzik, çocuk etkinlikleri ve yarışmalar yapılıyor.

Büyükşehir, Fırat’ın incisi olarak nitelendirilen bu tarihi kalenin manzarasını çevreleyen Türkiye’nin en büyük cam terasıyla ise Rumkale ve Fırat nehrinin manzarasını camın üzerinde yürüyerek seyredebilme olanağı tanınıyor.

Öte yandan cam teras içerisinde bulunan restorantta bölgeye özgü balık ürünlerini tatma fırsatı bulan ziyaretçiler, daha sonra terasta kahvesini içerek manzaranın keyfini çıkarma imkanına da sahip oluyor.

RUMKALE, GEÇMİŞTEN BU YANA BİRÇOK İSİMLE ADLANDIRILDI

Antik Dönem'den günümüze kadar Şitamrat, Kal-a Rhomayta, Hromklay, Ranculat, Kal-at el Rum, Kal-at el Müslimin ve Kale-i Zerrin (Altın Kale) gibi birçok isimle adlandırılan Rumkale’deki mimari kalıntılar Geç Roma ve Ortaçağ karakteri taşıyor.

Kalede bugün görülebilen yapılar arasında Aziz Nerses Kilisesi, Barşavma Manastırı, çok sayıda yapı kalıntısı, su sarnıçları, kuyu ve hendek bulunuyor.

Rumkale bir yarımada üzerinde bulunduğu ve yarımadanın da hendek ile bağlantısı kesildiği için ulaşım Gaziantep’in Yavuzeli ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Kasaba Köyü'nden veya Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinden tekneler ile yapılabiliyor.

Roma Dönemi'nde Hz. İsa’nın havarilerinden Yohannes’in Rumkale’ye gelip yerleşmesi ve burada Hıristiyanlık dinini yayması nedeniyle, bu yerleşim yeri Hıristiyanlık tarihinde önemli bir rol oynuyor.