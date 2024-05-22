RTÜK Başkanı Şahin'den memleketi Sakarya'ya ziyaret

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, TBMM KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan ile RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'i ağırladıSAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'i konuk etti.Buluşmada TBMM KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan da yer aldı.

Aslen Sakaryalı olan ve kendi alanında ülkenin önemli projelerinde, başarılı işlere imza atan RTÜK Başkanı Şahin'le Sakarya'yı konuşan Alemdar, şehrin yetiştirdiği değerli isimlerin ülkenin önemli kademelerinde hizmet etmesinden mutluluk duyduklarını kaydetti.

Şahin'in bu alanda yürüttüğü değerli projeleri de yakından takip ettiklerini ifade eden Başkan Alemdar, Sakarya'yı güzel yarınlara ulaştırmak için yürüttükleri projelerden bahsetti.

Başkan Alemdar, “RTÜK Başkanı, hemşehrimiz Ebubekir Şahin, şehrimizi Ankara’da başarıyla temsil ediyor. Ebubekir Bey hem şehrimize hem de ülkemize ciddi katkıları olan önemli bir isimdir. Yaptıkları başarılı çalışmaları yakından takip ediyoruz. Nazik ziyaretleri ve güzel düşünceleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.

RTÜK Başkanı Şahin ise, Sakarya'nın yarınları için atılacak her türlü adımın destekçisi olduklarını ifade ederek Başkan Alemdar'a yeni dönem çalışmalarında başarılar diledi.