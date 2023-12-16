Rotaryenler sağlıklı yaşam için umut oluyor

Kardeş kulüpler, Nilüfer ve Bulgaristan Kırcaali Rotary; 2015’den bu yana devam eden “Meme Kanseri Farkındalık Projesi”nin Kırcaali’de de hayata geçirilmesi için protokol imzaladı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Rotary Kulübü Eylül ayında ziyaret ettiği ve ‘’Kardeş Kulüp’’ protokolü imzaladığı Bulgaristan Kırcaali Rotary Kulübünü Bursa’da ağırladı. Nilüfer Rotary Kulübünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, iki kulüp arasında ‘’Bir Kez Dokun’’ sloganı ile 2015 yılından buyana yürütülen ‘’Meme Kanseri Eğitim Kiti’’ projesini Bulgaristan Kırcaali bölgesinde hayata geçirmek üzere protokol imzalandı.

Akciğer kanserinden sonra en fazla görülen kanser türü olan meme kanserinin erken teşhisinin, tedavisinde başarı oranını neredeyse 0. Bu anlamda bireylerin kendi ilk muayenelerini yapabilmeleri için toplumu bilinçlendirmek ve eğitmek amacıyla hayata geçirilen proje, farkındalık yaratarak hastalıkların önüne geçilebilmesi için büyük önem arz ediyor. Projenin hedefi, Bulgaristan Kırcaali İli ve ilçelerinde meme kanseri konusunda kadınlara kendi kendine muayene yöntemlerini öğretmek ve meme kanseri hakkında bilinçlendirerek farkındalık yaratmak olacak.

Projeye, Bursa merkezli Bulgaristan Kırcaali yöresinden 2 hemşehri derneği; Eğridereliler Kültür ve Dayanışma Derneği ve Mestanlılılar Kültür ve Dayanışma Derneği de destek sağladı. Rotary Kulüpleri ile yöre dernekleri arasındaki işbirliği, ileride çok daha büyük projelerin hayata geçirilmesi için umut oldu.

Toplantıya katılım sağlayarak projeye destek veren Bulgaristan Bursa Konsolosu Momchil Rusinov, imzalanan protokolün her iki ülke ve toplum için de güzel bir komşuluk örneği olduğunu ve ortak projelerin devam etmesi gerektiğini dile getirdi.