Rotary’den “Bir kadın değişir, dünya değişir” paneli

Bursa’daki Rotary Kulüpleri, 9 Mart 2024 Cumartesi günü, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" konulu bir panel organize ediyor.BURSA (İGFA) - “Bir Kadın Değişir, Dünya Değişir” başlıklı panel, 10.30-15.00 saatleri arasında, Bursa Nilüfer Karaman Dernekler Yerleşkesi 32 Numaralı Konferans Salonunda gerçekleşecek.

Rotaryenler, Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle planladıkları panelde, farklı mesleklerden, konularında uzman psikolog, avukat ve dernek kurucularından oluşan saygın konuşmacılarla "kadın hakları", "uygulamada kadına yönelik şiddetle mücadele", "toplumsal cinsiyetin şiddetle olan ilişkisi ve bunun kadınlar üzerindeki etkisi", "cinsel rollerin bireyler üzerindeki psikolojik ve ruhsal etkileri" ve "mühendislikte kadın ve teknoloji" konularında söyleşiler yaparak toplumda toplumsal cinsiyet eşit(siz)liğine yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Kadınlarımız için umut olması hedeflenen panelin konuşmacıları arasında, BUMKAD Kurucu Başkanı Ülfet Öztğrk, Psikiyatrist Uzm. Dr. Ayşe Gül Aydın, Avukat Mine Rana Kahramanoğlu, Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği Kurucu Üyeleri Nur Üzümcüler ile Burcu Üzümcüler bulunuyor.

Moderatörlüğünü Rotary 2440. Bölge Federasyon Başkanı Ayda Özeren'in yapacağı, BUİKAD, BUMKAD gibi sivil toplum örgütlerinin ve Nilüfer Belediyesi Eşitlik Komitesinin katkı ve desteği ile zenginleşen panele Bursalı kadınların yoğun katılımı bekleniyor.