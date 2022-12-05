Rotary’den Uluslararası Kısa Film Festivali

Ankara Beysukent Rotary Kulübü tarafından düzenlenen ve 4 gün boyunca farklı üniversitelilerin iletişim fakültelerinde devam eden 15. Rofife (Rotary Uluslararası Kısa Film Festivali) Kısa Film Günleri Ankara Üniversitesi, Başkent Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültelerinin ev sahipliğinde gerçekleşti.ANKARA (İGFA) - Sinema profesyonelleriyle İletişim Fakültesi Öğrencilerini buluşturan ve ilk kez olma özelliği taşıyan etkinliğimize TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşun katkılarıyla gerçekleşti.

Konuşmacı konuklardan Senarist Makbule Kosif, “Türkiye’de Senarist Olmak” konusuyla, Sinema Oyuncusu Hakan Karsak “Bir Oyuncunun Serüveni” konusuyla, Yönetmen Ayçe Kartal “Eskişehir'den Hollywood'a” konusuyla, Yönetmen Ramazan Kılıç “Filmlerin Dağıtım Süreci” konusuyla, Yönetmen Müge Uğurlar ise “İlk Film” konusuyla öğrencilerle buluştu.

Ankara Üniversitesi, Başkent Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakülteleri Dekanları, Dekan Yardımcıları, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanları, Senarist, Yönetmen, Oyuncu ve Kısa Film Yönetmenleri Dernek Başkanı ile Rofife komite üyeleri bir araya gelerek Türkiye’de kısa film yapımının geldiği nokta ve kısa filmlerin geleceği konusu ele alındı.

Rotary’nin bu konudaki çalışmaları ile ilgili karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.