Rotary’den Radyo Bilkent’te söyleşi

Rotary Federasyon Başkanı Emre Öztürk, Radyo Bilkent’te söyleşiye katıldı.ANKARA (İGFA) - Uluslararası Rotary 2430. Bölge Federasyon Başkanı Emre Öztürk kulüp ziyaretleri kapsamında Ankara Maltepe Rotary Kulübü’ne gerçekleştirdiği ziyaret öncesinde radyo programına konuk oldu.

Ankara Maltepe Rotary Kulübü tarafından organize edilen programda Kulüp Başkanı Feride Bahar Ürtiş de hazır bulundu.

Radyo Bilkent’in sevilen programlarından ‘Drive’ adlı programa konuk olan Başkan Öztürk, kendisine yöneltilen sorulara içtenlikle yanıtladı.

Rotary hakkında tanıtıcı ve bilgi verici açıklamalarda bulunan Emre Öztürk, program için Radyo Bilkent çalışanlarına ve Ankara Maltepe Rotary Kulübü’ne teşekkür etti.