Rotary’den Oyuncak Kütüphanesi

Uluslararası Rotary 2430. Bölge Federasyon Başkanı Emre Öztürk ve eşi Gülce Öztürk, Mersin Akdeniz Rotary Kulübü’nün 2430. Bölge Bir Okulumuz Var Komitesi kapsamında kimsesiz çocuklar için kurduğu Sultan & Hacı Güzel Oyuncak Kütüphanesi’nin açılışını yaptı.MERSİN (İGFA) - Mersin Akdeniz Rotary, Rotaract ve Interact'larla birlikte Bir Okulumuz Var Bölge Komitesi'nin projesini oyuncaksız çocuk kalmasın hayaliyle 'Oyuncak Kütüphanesi Projesi'ni hayata geçirdi.

Uluslararası Rotary 2430. Bölge Federasyonu Başkanı Emre Öztürk'ün eşi ile birlikte katıldığı açılışta projenin detaylaı hakkındaki bilgiyi Mersin Akdeniz Kulübü Başkanı İnci Arıcan verdi.

Başkan Arıcan, anaokulu tarafından kendilerine tahsis edilen odanın önce bakım onarım tadilatını yaptırdıklarını, duvarlara alçı boya yapılarak stickerlarla hem eğlenceli, hem de çocukların yaratıcılığı için daha uygun hale getirildiğini kaydederek, "Kurmayı hayal ettiğimiz kütüphanemizin tasarımı tamamen çocuklara özel yapıldı. Yerler ise hem olası düşmelere karşı çocukların fiziksel zarar görmemeleri hem de rengarenk ve puzzle şeklindeki yapısı ile çocukların gelişimi için uzmanlar tarafından da önerilen toksik madde içermeyen minderlerle kaplatıldı" dedi.

Proje kapsamında ‘Oyuncak Toplama Kampanyası’nın çığ gibi büyüdüğünü ifade eden Başkan Arıacan, "Kampanyamıza kulübümüz, rotaract ve interactlarımız dışında başta Silifke Rotary Kulübü olmak üzere Olba Rotary Kulübü ve Anıttepe Rotaract Kulüpleri destek verdiler. Sosyal medya aracılığı ile bizleri hiç tanımayan onlarca insan dahi projemize çok sayıda oyuncak gönderdiler. Sıra oyuncakların seçilip yerleştirilmesine geldiğinde ise çocukların gelişimine pozitif katkıda bulunacak, meslek gruplarına yönelik, eğitici oyuncaklara öncelik verildi" diye konuştu.

Mersin Akdeniz Rotary Kulübü’ne emekleri için teşekkür eden 2430. Bölge Federasyon Başkanı Emre Öztürk, Rotary olarak okul öncesi eğitime neden önem verdiklerini anlattı.

"Artık okul öncesi eğitimin, eğitim hayatının en önemli dönemi olduğu kabul ediliyor" diyen Federasyon Başkanı Öztürk, "Çocuklar arkadaşları ve ailesi ile oyunlar kurarak sosyal becerilerini kuvvetlendirebiliyor ve hayal güçlerini geliştirebiliyorlar. Hayallerini ise oyuncaklarla somutlaştırabiliyorlar. Oyuncaklarla oyun kurarken hem seçme, değerlendirme, kendi kendine karar verme yetisini ve yaratma duygusunu geliştiriyor hem de olay örgüsü oluşturabiliyorlar. Bunun yanı sıra günümüzde çocuk gelişimine yönelik eğitici oyuncaklar da oldukça yaygın. Bu sayede çocuklar oyun oynarken aynı zamanda renk, boyut, biçim, şekil, dil becerileri, kelime hazneleri, sayılar gibi kavramları öğrenebiliyorlar. Yani hem eğleniyor, hem öğreniyorlar" dedi.

Her çocuğun dilediği zaman bir oyuncağa ulaşabilecek kadar şanslı olmayabileceğini belirten Öztürk, bu nedenle bir anaokulunun özellikle kimsesiz çocuklar için oyuncak kütüphanesi ihtiyacının Rotary tarafından karşılanmasının anlamlı olduğunu ifade etti. Öztürk, çocukların hayallerinin sonsuz, Türk Rotary’si olarak hizmetlerin topluma hayırlı olmasını diledi.