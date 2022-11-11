Rotary’den lösemili çocuklara hediye

Ankara Beysukent Rotary Kulübü Lösemili Çocuklar Haftasında güzel bir projeye daha imza attı.ANKARA (İGFA) - Ankara Beysukent Rotary Kulübü, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Hematoloji Servisini ziyaret etti. Hastanede yatarak tedavi gören 5 çocuğa, orada geçirdikleri zamanı bir nebze de olsa eğlenceli hale getirebilmek için tablet hediye etti.

Hastane ziyaretine katılan ve çocuklara hediyelerini bizzat teslim eden Ankara Beysukent Rotary Kulübü Dönem Başkanı Müge Arslan proje hakkında açıklamalarda bulundu.

Rotary'nin her alanda topluma hizmet etmek için faaliyetler yürüttüğüne vurgu yapan Başkan Müge Arslan, bu alanlardan birinin de Anne ve Çocuk Sağlığı olduğunu dile getirdi.

Çocukların yüzündeki gülümsemeye vesile olan herkese teşekkür etti.