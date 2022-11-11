Son Dakika

Rotary’den lösemili çocuklara hediye

YAŞAM 11.11.2022, 15:38
Rotary’den lösemili çocuklara hediye

Ankara Beysukent Rotary Kulübü Lösemili Çocuklar Haftasında güzel bir projeye daha imza attı.ANKARA (İGFA) - Ankara Beysukent Rotary Kulübü, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Hematoloji Servisini ziyaret etti. Hastanede yatarak tedavi gören 5 çocuğa, orada geçirdikleri zamanı bir nebze de olsa eğlenceli hale getirebilmek için tablet hediye etti.

Hastane ziyaretine katılan ve çocuklara hediyelerini bizzat teslim eden Ankara Beysukent Rotary Kulübü Dönem Başkanı Müge Arslan proje hakkında açıklamalarda bulundu.

Rotary'nin her alanda topluma hizmet etmek için faaliyetler yürüttüğüne vurgu yapan Başkan Müge Arslan, bu alanlardan birinin de Anne ve Çocuk Sağlığı olduğunu dile getirdi.

Çocukların yüzündeki gülümsemeye vesile olan herkese teşekkür etti.

Yorumlar (0)
16
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 12 29
2. Başakşehir 12 24
3. Galatasaray 12 24
4. Adana Demirspor 12 23
5. Kayserispor 13 23
6. Beşiktaş 13 22
7. Trabzonspor 12 22
8. Konyaspor 13 21
9. Antalyaspor 12 16
10. Alanyaspor 13 16
11. Gaziantep FK 12 15
12. Kasımpaşa 13 15
13. Karagümrük 12 12
14. Ankaragücü 12 12
15. Giresunspor 12 12
16. Hatayspor 12 11
17. Sivasspor 13 10
18. İstanbulspor 12 8
19. Ümraniye 12 6
Takımlar O P
1. Eyüpspor 12 27
2. Bodrumspor 11 21
3. Keçiörengücü 11 21
4. Samsunspor 12 20
5. Boluspor 11 19
6. Manisa FK 11 19
7. Rizespor 11 18
8. Pendikspor 11 18
9. Bandırmaspor 11 15
10. Sakaryaspor 12 15
11. Adanaspor 12 14
12. Göztepe 11 14
13. Tuzlaspor 11 12
14. Altay 12 12
15. Altınordu 11 12
16. Ö.K Yeni Malatya 12 10
17. Erzurumspor 11 10
18. Gençlerbirliği 11 7
19. Denizlispor 12 5
Takımlar O P
1. Arsenal 13 34
2. M.City 13 32
3. Newcastle 14 27
4. Tottenham 14 26
5. M. United 13 23
6. Brighton 13 21
7. Chelsea 13 21
8. Liverpool 13 19
9. Fulham 14 19
10. Crystal Palace 13 19
11. Brentford 14 16
12. Leeds United 13 15
13. Aston Villa 14 15
14. Leicester City 14 14
15. West Ham United 14 14
16. Everton 14 14
17. Bournemouth 14 13
18. Southampton 14 12
19. Wolves 14 10
20. Nottingham Forest 14 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4