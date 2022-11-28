Rotary’den hastaneye cihaz ve yatak bağışı

Ankara Kavaklıdere Rotary Kulübü, 5 adet hemodiyaliz cihazı ile 5 adet hasta yatağını Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi'ne bağışladı.ANKARA (İGFA) - Uluslararası Rotary’nin belirlediği öncelikli 7 alanından biri olan hastalıkların önlenmesi ve tedavisi kapsamında Ankara Kavaklıdere Rotary Kulübü, 5 adet hemodiyaliz cihazı ile 5 adet hasta yatağını Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi Nefroloji Bölümü'ne düzenlenen törenle hibe etti.

Küresel çapta yürütülen bağış projesine Güney Kore’de bulunan Shin Jeju Rotary Kulübü, Seo Jeju Rotary Kulübü, Jeju-Somdari Rotary Kulübü, Jeju Hanol Rotary Kulübü, Jeju Hanbit Rotary Kulübü; Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Mission Valley Evening Rotary Kulübü ve Ankara Emek Rotary Kulübü katkı sağladı.

Gerçekleştirilen törene Ankara Üniversitesi Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Akın Kaya, İbn-i Sina Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Atilla Aral, İbn-i Sina Hastanesi Nefroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof Dr. Sim Kutlay, Rotary 2430 Bölge Federasyon Başkanı Emre Öztürk, Kavaklıdere Rotary Kulübü Başkanı Kıvanç Kutoğlu’nun yanı sıra çok sayıda Rotary üyesi katılım gösterdi.

Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Ankara Kavaklıdere Rotary Kulübü Başkanı Kıvanç Kutoğlu, ülkemizde yaklaşık 85 bin diyaliz hastası bulunduğuna ve böbrek nakli bekleyen hastalar için hemodiyaliz cihazının hayati bir önem taşıdığına vurgu yaptı. Gerçekleştirilen Küresel Bağış Projesi sayesinde vatandaşların daha iyi ve daha kaliteli bir sağlık hizmeti alabileceğini söyleyen Başkan Kutoğlu, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.