Rotary’de Cumhuriyet Coşkusu

Ankara Gazi Rotary Kulübü ve Ankara Tunalı Hilmi Rotary kulüpleri Cumhuriyetin ilanının 99. yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutladı.ANKARA (İGFA) - Türk Rotary’si Cumhuriyete olan bağlılığını güzel bir etkinlik ile bir kez daha gösterdi.

Ankara Gazi Rotary Kulübü ve Tunalı Hilmi Rotary kulübünün üstlendiği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlaması Ankara Ata Park’ta gerçekleştirildi.

Etkinlik Türk Chopper Mk Ankara Kulübü'nün Cumhuriyet Korteji ile başladı. Çok sayıda motosiklet ile yapılan kortej halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Ankara sokaklarında tur atan motosikletler objektiflere güzel görüntüler bıraktı.

Program, Kuzeyin Uşakları halk dansları topluluğu ve ODTU Eşli Danslar Topluluğunun dans gösterisi ile devam etti. Her iki gösteri de katılımcıların beğenisi ile gerçekleşti

Figen Genç Konseri ile coşkulu bir şekilde süren etkinliklerde katılımcıların da şarkılara eşlik etmesiyle birlikte alanda Cumhuriyet coşkusu oldukça yüksek bir seviyede kutlandı.

Etkinliğe Rotary 2430. Bölge Federasyon Başkanı Emre Öztürk ve eşi Gülce Öztürk de katılım gösterdi. Ankara’da bulunan Rotary kulüperinin yoğun katılım gösterdiği etkinlik konuşmaların ardından son buldu.

Federasyon Başkanı Emre Öztürk, Cumhuriyet’in birleştirici gücüne, Atatürk ve silah arkadaşlarının gösterdikleri mücadeleye dikkat çektiği konuşmasını Türk Rotary’sinin her zaman Cumhuriyete ve Atatürk ilkelerine bağlı bir şekilde faaliyetlerine devam edeceğini söyleyerek noktaladı.