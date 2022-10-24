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Rotary ve Rotaract Kulübü işbirliğinde e ticaret eğitimi

YAŞAM 24.10.2022, 09:15
Rotary ve Rotaract Kulübü işbirliğinde e ticaret eğitimi

Çankaya Belediyesi'nin desteğiyle, Ankara Anıttepe Rotaract Kulübü ve Ankara Anıttepe Rotary Kulübü tarafından "Evde Üreten Kadınlar İçin E-ticaret Eğitimi" düzenlendi.ANKARA (İGFA) - Etkinlik Ankara Anıttepe Rotaract Kulübü Başkanı Zehra Cansu Taşanlar ve ve Ankara Anıttepe Rotary Kulübü Geçmiş Dönem Başkanı Orhan Uludağ'ın açılış konuşmaları ile başladı. Ankara Anıttepe Rotaract Kulübü Geçmiş Dönem Başkanı Berke Akkuş moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte 5 farklı konuda konuşmacılar bilgi ve tecrübelerini paylaştılar.

Eğitimin ilk oturumu Yönetim Danışmanı ve Mali Müşavir Süleyman İlhan tarafından gerçekleştirildi. Oturumda şirketleşme süreçleri, teşvikler, hibeler ve proje yazılması gibi konulara değinildi. Oturumda anlatılan konular konular katılımcıların meraklarını giderirken oturum arasında bile konuşmacı ile birebir sohbet ederek bilgi edindiler.

Eğitimin ikinci oturumu Dijital Pazarlama Müdürü Damla Erayhan tarafından gerçekleştirildi. Eğitimde E-ticaret üzerine çok çeşitli konulara değildi.  Pazaryerleri, e-ticaret altyapıları, stok yönetimi gibi konularda gerçekleşen oturum katılımcılar tarafından ilgiyle dinlendi.

Eğitimin üçüncü oturumu Sosyal Medya Koordinatörü Doğukan Yalçın tarafından gerçekleştirildi. Ürün fotoğrafçılığı, sosyal medya, İçerik üretimi gibi konulara değinen Doğukan Yalçın  örnekler üzerinden gün ışığı kullanmına da dikkat çekti.

Dördüncü oturumda sözü tekrar Damla Erayhan devraldı. Google Ads, Meta Ads alanlarında temel bilgiler ve dijital pazarlama ile ilgili diğer süreçler hakkında bilgilerin verildiği oturum ilgiyle dinlendi.   

Eğitimin son oturumda ise konuşmacı White Alamode markasının kurucusu olan Gizem Yalçın Güner oldu. Evinde ürettiği ürünleri online kanallar üzerinden satan başarılı kadın girişimci bu süreçte yaşadıklarını katılımcılara anlattı. Yaşadığı tüm zorluklara rağmen pes etmeyip başarı hikayesi ortaya koyan Gizem Yalçın Günerin anlattıkları katılımcılar tarafından ilgi ve hayranlıkla dinlendi.

Etkinlik sonunda kapanış konuşmasında konuşan Ankara Anıttepe Rotaract Kulübü Başkanı Zehra Cansu Taşanlar ve aynı zamanda kulübün geçmiş dönem başkanı olan etkinlik moderatörü Berke Akkuş Rotaract hakkında açıklamalarda bulundu. Yalnızca E-ticaret alanında değil çok farklı alanlarda da projelerine devam edeceklerini belirttiler. Bu bağlamda desteklerinden dolayı Çankaya Belediyesine, Başkan Alper Taşdelen’e ve tüm belediye personeline teşekkür ettiler.

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