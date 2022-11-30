Bu yıl 15.kez düzenlenen Rotary Uluslararası Kısa Film Festivali geçtiğimiz günlerde başladı.ANKARA (İGFA) - Ankara Beysukent Rotary Kulübü tarafından düzenlenen ve 4 gün boyunca farklı üniversitelilerin İletişim Fakülteleri'nde devam edecek olan 15. Rofife (Rotary Uluslararası Kısa Film Festivali) Kısa Film Günleri birinci ve ikinci gününde Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleşti.

Konuşmacı konuklardan Senarist Makbule Kosif, “Türkiye’de Senarist Olmak” konusuyla, Sinema Oyuncusu Hakan Karsak “Bir Oyuncunun Serüveni” konusuyla, Yönetmen Müge Uğurlar ise “İlk Film” konusuyla öğrencilerle buluştu.

İletişim Fakültesi öğrencileriyle söyleşi ile geçen günün ardından; Ankara Üniversitesi, Başkent Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakülteleri Dekanları, Dekan Yardımcıları, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanları, Senarist, Yönetmen, Oyuncu ve Kısa Film Yönetmenleri Dernek Başkanı ile Rofife organizasyon ekibi bir araya gelerek Türkiye’de kısa film yapımının geldiği nokta ve kısa filmlerin geleceği konusunda konuşmalar gerçekleştirdi.

Rofife Komite Başkanı F. Mustafa Güler ve Ankara Beysukent Rotary Kulübü Başkanı Müge Arslan etkinlik sonunda Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulrezak Altun nezdinde Ankara Üniversitesi'ne ev sahipliklerinden ötürü çok teşekkür ettiler.

TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşun katkılarıyla gerçekleşen kısa film günleri; 28 Kasım Pazartesi günü saat 13:30-16:30 arası Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, 29 Kasım Salı günü saat 13:30-16:30 arası Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, 30 Kasım Çarşamba günü saat 13:30-16:30 arası Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi ve 1 Aralık Perşembe günü saat 13:30-16:30 arası Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleşiyor.