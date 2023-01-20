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Rotary okullara 'Bilim Setleri' dağıtıyor

YAŞAM 20.01.2023, 14:32
Rotary okullara 'Bilim Setleri' dağıtıyor

Rotary 2430. Bölge Federasyonu'na bağlı Rotary Kulüpleri tarafından başlatılan “Bir okulumuz Var” projesi kapsamında “Bilim Seferberliği / Rotary & Yga (Young Guru Academy)” çalışmaları kapsamında temin edilen “Bilim Setleri” Mersin Mut ilçesine bağlı Ere Dağpazarı Ortaokulu öğrencilerine karne hediyesi olarak verildi.MERSİN (İGFA) - Mersin ili Mut ilçesine bağlı Ere Dağpazarı Ortaokulu'na Bilim Setlerini bağışlayan Mersin Rotary Kulübü Başkanı Berdan Doğan, Akdeniz Rotary Kulübü İnci Arıcan, Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü Başkanı Ferit Binzet ve Silifke Rotary Kulübü Başkanı Alp Ravanoğlu, Mut İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Halifeoğlu ve Mut Kaymakamı Batuhan Bingöl’ün de katıldığı tören ile öğrencilere karnelerle birlikte hediyelerini dağıttı.

Mut Kaymakamı Batuhan Bingöl, öğrencilere Bilim Setlerini verirken şöyle konuştu:

"Türkiye’de eğitime ayrı bir önem veren Rotary kulüpleri tarafından alınarak ihtiyaç sahibi okullardaki öğrencilerin bilimle tanışarak kendilerini geliştirmelerini sağlayan bilim setlerini veren tüm Rotary Kulüplerine çok teşekkür ediyorum. Özellikle karne dağıtımı ile aynı günde gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik ile çocuklarımıza harika bir hediye vermiş olduk. Mersinden ve daha önce görev yaptığım Adıyaman’dan gelen Rotaryen dostlarımızın da destek olduğu bu anlamlı çalışmalar hepimizi çok mutlu etti. Ben emeği geçen tüm Rotary Kulüplerine ve Başkanlarına teşekkür ediyorum".

Eğitimde fırsat eşitsizliğinin bir nebze olsun önüne geçmek, dezavantajlı olan okul ve öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için başlatılan “Bilim Seferberliği / Rotary & Yga (Young Guru Academy)” projesinin Mersin bölümünü başarı ile gerçekleştirdiklerini  belirten Rotary 2430. Bölge Federasyonu'na bağlı Mersin Rotary Kulübü Başkanı Berdan Doğan, karne dağıtımı ve setlerin teslim töreninde şöyle konuştu:

“Bölge Kulüplerimiz bu güne kadar ülkemizin farklı Bölgelerinde ve İllerinde “BİR OKULUMUZ VAR” projesi kapsamında harika işler yaptı. Okullarımızın onarımları, kütüphaneler, çevre düzenlemeleri, anaokullarına malzeme desteği, kitap ve kırtasiye ihtiyaçları olanlara ayrı desteklerin yanı sıra spor malzemeleri de veriyoruz. Bütün bu çalışmalarda amacımız, kulüplerimizin ortaklaşa proje geliştirmelerini sağlamak ve onların bu proje kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler kapsamında önceden belirlediği okullarda çocuklarımızın gelişimlerine katkı sağlamak. “Bilim Seferberliği / Rotary & Yga (Young Guru Academy)”Sloganı ile yola çıktık. İnşallah yıl içerisinde öncelikle Rotary Okulları olmak üzere, köy okulları ve Rotary’nin olmadığı bölgelerde ki okullara Bilim Seferberliği kapsamında Rotary YGA setlerini ulaştırarak çocuklarımızın eğitimlerine katkı sağlayacağız. Proje kapsamında set gönderilen her okulda YGA ve Rotary Gönüllüleri gidip, okulun fen bilimleri öğretmenleri ile birlikte çocuklarımıza eğitimler vereceklerdir.”

Mersin Rotary Kulübü, Akdeniz Rotary Kulübü, Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü ve Silifke Rotary Kulübünün katkıları ve desteği ile temin edilen YGA Twin Bilim Setleri Mut Kaymakamı Batuhan Bingöl, Mut Emniyet Müdürü Ozan Budak, Mut İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Pek, Mut İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Halifeoğlu ve Rotaryenlerin katılımı karne dağıtım töreni ile birlikte öğrencilere dağıtıldı.

Düzenlenen törenlerin ardından tüm katılımcılar öğrenciler ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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