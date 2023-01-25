Rotary Meslek Ödülleri sahiplerini buldu

Ankara Başkent ve Emek Rotary Kulüpleri tarafından düzenlenen organizasyon ile ödüller sahiplerine takdim edildi.ANKARA (İGFA) - İş ve meslek insanlarının oluşturduğu bir hizmet kuruluşu olan Rotary tarafından mesleklerinde yüksek ahlaki standartların yaygınlaşmasını teşvik eden ve başarılı çalışmaları ile topluma ve özellikle gençlere örnek olan kişilere verilen Rotary Hizmet Ödülleri sahiplerini buldu.

Ocak ayını Meslek Hizmetleri ayı olarak belirleyen Rotary'nin her yıl hayata geçirdiği etkinlik, bu yıl Ankara Başkent ve Emek Rotary Kulüpleri tarafından 24 Ocak 2023 Salı akşamı Limak Ambassadore Oteli’nde gerçekleştirildi.

Başarılı çalışmalarıyla toplumun tüm kesimlerine örnek ve öncü olan Bilim İnsanı Prof. Dr. Hilmi Volkan Demir, Sanatçı-Ressam Mehmet Ali Doğan, Paralimpik Masa Tenisi Sporcusu Kübra Korkut, Dünyanın En Genç Kadın Boksörü Dilara Yücel, NeuroFormat Kurucusu-Yazar Barış Muslu ve Müzisyen-Oyuncu Ali Seçkiner Alıcı’ya ödülleri, Ankara Başkent Rotary Kulübü Dönem Başkanı Işık Yuluğ ve Ankara Emek Rotary Dönem Başkanı Rüksan Özerdem tarafından takdim edildi.

2430. Bölge 2022-2023 Dönem Guvernörü Emre Öztürk, 5. Grup Kulüplerden Sorumlu Guvernör Yardımcısı Orhan Eran Sözen ve Organizasyonlar ve Uluslararası Hizmetlerden Sorumlu Bölge Sekreteri Deniz Gürsoy Ayalp’in katılımlarıyla, Rotary ailesinin ve Rotary dostlarının yoğun ilgi gösterdiği törende yapılan konuşmalarda, iyi örnek olma ve öncü rolleri üstlenmenin topluma yaptığı yadsınamaz katkıya vurgu yapıldı.