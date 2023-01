Rotary Meslek Hizmet Ödülleri'ne devam ediyor

Meslek Hizmet Ödülü Prof. Dr. Üstün Dökmen'e takdim edildi.ANKARA (İGFA) - Ankara Kavaklıdere Rotary Kulübü mesleğini topluma hizmet için kullanan psikolog, eğitimci, yazar Sayın Prof. Dr. Üstün Dökmen’e Meslek Hizmet ödülü verdi.

26 Ocak 2023 tarihinde gerçekleşen törenle ödül alan Prof. Dr. Üstün Dökmen yapmış olduğu konuşmada Ankara Kavaklıdere Rotary Kulübü'ne teşekkürleri sundu.

Meslek Hizmetleri Ödülü ile ilgili açıklamada bulunan Ankara Kavaklıdere Rotary Kulübü Başkanı Kıvanç Kutoğlu, “Bizler iş ve meslek yaşamında yüksek ahlaki standartları gözeterek elde ettiğimiz deneyim, beceri ve imkanları Rotary çatısı altında, farklılık göz etmeksizin topluma hizmet etmek amacıyla kullanmaktayız. Bu nedenle mesleki bilgi, tecrübe ve deneyimini topluma ışık tutmak için kullanan herkes bizim nezdimizde çok kıymetlidir. Ancak bazıları vardır ki onlar ayrıca bir teşekkürü hak ederler. Mesleğini topluma hizmet için kullanan, erdemli kişiliği ile topluma ışık tutan, her şeyin merkezinde insan olduğunu bizlere her an hatırlatan psikolog, eğitimci, yazar Sayın Prof. Dr. Üstün Dökmen'e meslek hizmet ödülü vermenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Törene, Prof.Dr.Üstün Dökmen ve eşi Prof.Dr.Zehra Dökmen, Rotary 2430. Bölge Federasyon Başkanı Emre Öztürk, Ankara Kavaklıdere Rotary Kulübü üye ve eşleri ile Ankara’nın tanınmış iş insanları katıldı.