Rotary Kulüplerinden sağlık sektörüne anlamlı bağış

Uluslararası Rotary Güney Kore 3662. Bölge Federasyonu ve Rotary 2430. Bölge Federasyonuna bağlı Rotary kulüplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği proje kapsamında Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Hastanesine ve Ankara Lösante Hastanesine birer Ambulans ve Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine 5 adet yoğun bakım kuvözü bağışlandı.ANKARA (İGFA) - Uluslararası Rotary tarafından Türkiye’de birçok projenin desteklendiği ve özellikle sağlık alanında farklı ülkelerin Rotary Kulüpleriyle işbirliği içerisinde çok güzel işlerin yapıldığına dikkat çeken Rotary Türkiye 2430. Bölge Federasyonu Geçmiş Dönem Guvernörü M. Hakan Karaalioğlu, şöyle konuştu:

“Koreli dostlarımızın büyük katkılarıyla Türkiye’nin farklı illerindeki Rotary Kulüplerimiz işbirliği içerisinde çok güzel projelere imza atıyor. Bugün bağışı gerçekleştirilen ambulansın teslim töreninde bulunmaktan ve ülkemizde sağlık alanında daha iyi hizmetlerin verilmesine katkı sağlamaktan büyük bir onur duyuyoruz. Bu anlamlı bağışın gerçekleşmesinde rol alan Güney Kore ve Rotary 2430. Bölge Federasyonuna bağlı Rotary kulüplerimize teşekkür ediyorum.

Türkiye ve Güney Kore dostluğunun başlangıcının 65. Yılında yaptığımız her proje iki ülke arasındaki bağların güçlenmesine vesile olacaktır. Eskişehir Yazılıkaya Rotary Kulübü liderliğinde Ankara Koru Rotary Kulübü ile Güney Kore Rotary Kulüpleri tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında Osman Gazi Üniversitesi Hastanesine 1 adet hasta nakil aracı Ambulans bağışı projesi gerçekleştirdi. Beysukent Rotary Kulübü de yine Güney Kore Rotary Kulüpleriyle birlikte Ankara Lösante Hastanesine ikinci bir ambulansı bağışladı. Son olarak Ankara Emek Rotary Kulübümüz ise Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine 5 adet yoğun bakım kuvözü bağışı yaptı. Toplam bu üç proje sayesinde bağışlarla dolu çok güzel bir gün yaşıyoruz. Son iki yılda sadece Kore’den gelen bu bağışlarla ile Türk Sağlık Sektörüne 1,600,000 bin doların üzerinde katkı sağladık. Çalışmalarımız yeni projelerle devam edecek.”

Eskişehir ve Ankara’da düzenlenen törenler plaket takdimleri ve kokteyl ile sona erdi.