Rotary ile İGFA arasında imzalar atıldı

Uluslararası Rotary 2430. Bölge Federasyonu ile İnternet Gazetecileri Federasyonu bünyesinde faaliyet gösteren İGF Haber Ajansı (İGFA) imzaladıkları ortak protokol ile haber yayın anlaşması yaptı.ANKARA (İGFA) - Rotary 2430. Bölge Federasyonu ile İnternet Gazetecileri Federasyonu bünyesinde yayın yapan İGF Haber Ajansı (İGFA) ile Ankara KGK merkez binasında protokol imza töreni gerçekleştirdi.

Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Kazakistan’ı da kaplayan çok büyük bir bölge içerisinde faaliyet gösteren Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütlerinden birisi olan Rotary 2430. Bölge Federasyonu Başkanı Emre Öztürk ile İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkanı Mesut Demir arasında imzalanan protokolle, Rotary 2430. Bölge Federasyonu’nun yaptığı çalışmalar daha geniş kitlelere duyurulabilecek.

Protokol imza töreninde konuşan Rotary 2430. Bölge Federasyonu Başkanı Emre Öztürk, “Bugün İnternet Gazetecileri Federasyonu ile imzaladığımız protokol ve yaptığımız anlaşma ile önceliğimiz 2430. Bölgeye bağlı Türkiye ve 6 ülkede faaliyet gösteren tüm kulüplerimizin toplum yararına yaptığı çalışmaların İGF’ye bağlı yayın organlarında geniş yer almasını sağlamaktır. Böylece, Rotary 2430. Bölge Federasyonu’na bağlı Kulüplerin toplum yararına yaptığı çalışmaların haberlerle halkımıza ve kamuoyuna duyurulmasını ve doğru bilgilendirilmesine katkı sağlamaktır. Bu anlaşma kapsamında Bölge haberlerimizin daha fazla yayın organında yer alarak yayınlanması ve okuyucular tarafından takip edilmesi konusunda İGF ile işbirliği yaptık. Böylece gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yaptığımız faaliyetlerin haberleri daha geniş kitlelere ulaşacaktır” dedi.

İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanı Mesut Demir ise, STK’ların çalışmaların ülkenin gelişimi ve kalkınması için önemli olduğuna vurgu yaparak, “Rotary Kulübü, Türkiye geneli yaptığı eğitimden sağlığa, ekonomiden spora kadar her alanda toplumun tüm kesimlerine dokunan, yaptığı çalışmalarla ülkenin kalkınmasına katkı sağlayan bir sivil toplum kuruluşu. STK’ların bu tarz çalışmalarının Türkiye geneli duyurulması, yapılan çalışmalardan vatandaşların bilgilenmesi de yapılan işin ehemmiyeti açısından önemlidir. Medya bu açıdan vatandaş ile STK’lar arasında bir köprü görevi yapan kuruluşlardır. İGF olarak bünyemizde yer alan yaklaşık 1600 medya kuruluşu ile bu görevi ifa etmeye devam ediyoruz. Rotary Kulübü ile bugün yaptığımız protokol ile yapılan çalışmaları Türkiye geneline duyuracağız. Bu çalışmadan dolayı Emre bey ve yönetimine teşekkür ediyor, imzalanan protokolün her iki kurum açısından hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanı Mesut Demir, Rotary 2430. Bölge Federasyonu Başkanı Emre Öztürk’e İGF teşekkür plaketi verdi.