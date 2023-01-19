Rotary farkındalık eğitimlerine devam ediyor

Bolu Rotary Kulübü, Meme Kanseri, Rahim Ağzı Kanseri ve Çocuk Felci hakkında farkındalık bilincinin gelişmesi için başlattığı proje kapsamında 106 kadına farkındalık eğitimi verdi.BOLU (İGFA) - Bolu Rotary Kulübü, “Erken Tanı Hayat Kurtarır” projesi kapsamında Tansel Elektrik Bolu İşletmesi kadın çalışanlarına farkındalık eğitimi verdi.

Görsel medya ve basılı broşürler ile desteklenen eğitimde, Dr. Şaban Beyazpınar tarafından meme kanseri ve Dr. Pınar Kemik tarafından rahim ağzı kanseri hakkında bilgiler ve erken tanı yöntemleri paylaşıldı.

Ülkemizde kadınlar arasında en fazla görülen 2 kanser türünde erken tanı ile iyileşme oranının yüzde 80-90’lara kadar ulaşabildiği belirtildi.

Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Bolu Rotary Kulübü Dönem Başkanı Aydın Biçer, çocuk felci farkındalığı hakkında hastalık ile ilgili bilgi verdi.

Önlenmesi için aşılamanın önemi hakkında konuşmasını yaparak, dünyada Rotary’nin çocuk felci ile mücadelesini vurguladı.