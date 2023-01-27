Rotary engelleri sanat ile aşıyor

Bolu Rotary Kulübü resim atölyesi projesi düzenledi.BOLU (İGFA) - Bolu Rotary Kulübü ve Ziçev Bolu Şubesi’nin ortak etkinliği olarak hayata geçirilen “Engelleri Sanat ile Aşıyoruz” projesinde zihinsel yetersiz çocuklar ile birlikte resim atölyeleri düzenlediklerini belirten Kulüp Başkanı Aydın Biçer ve Asbaşkan Halil İbrahim Yılmaz, çocuklar ile buluştular.

“Bu çocuklarımız sanata olan sevgilerini, hayallerindeki doğa teması ile resim haline getirdiler. Bizler de resimlerinin kalıcı olması için masa takvimi şekline getirdik” diyen Kulüp Başkanı Aydın Biçer sözlerine devam etti:

"Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevlisi Doçent Dr. Burcu Günay ve asistanı Burcu Kaplan ile 3 farklı zamanda 3 farklı teknikte resim atölyesi gerçekleştirdik. Atölye çalışmalarımıza katılan çocuklarımız zihinsel yetersizliklerini ve hatta görme engellerini bir kenara bıraktılar. Sanatın gücünü bizlere ve herkese bir kez daha kanıtladılar. Bizlere 'sıra sizde' dediler ve yaptıkları güzel resimleri bir yıl boyunca görebileceğimiz masa takvimlerini oluşturduk. Çocuklarımızın yüzlerindeki o mutluluğun bütün bir yıl boyunca devam edeceğini hissettik, gördük.

Bbu yılın dönem teması 'Rotary ile hayal edelim'. Bizler de ZİÇEV öğrencilerinin hayatlarına dokunarak ve belki de içlerindeki hayalin, yaratıcılığın gerçekleşmesinde bir köprü kurarak dönemimizin mutluluklarından birini yaşadık".