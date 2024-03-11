Rotary'den kadının toplumdaki yerinin röntgen

Bursa’daki Rotary Kulüpleri, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” konulu bir panel düzenledi. Bursa Nilüfer Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde gerçekleşen “Bir Kadın Değişir, Dünya Değişir” başlıklı panelde, Yıldırım Bayezid Rotary Kulübü Üyesi Klinik Psikolog Ayşe Gavas Aslan, Avukat Mine Rana Kahramanoğlu, Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği Kurucu üyeleri Nur Üzümcüler ile Burcu Üzümcüler, BUMKAD Kurucu Başkanı Ülfet Öztürk konuşma yaptı.BURSA (İGFA) - Klinik Psikolog Ayşe Gavas Aslan, “Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği - Engellenen Kadin Olmak” başlıklı konuşmasında, “Kadın ve erkek aslında birbirini tamamlar, birlikten güç alır. Sosyal hayatta ve aile hayatında denge kıymetlidir. Susturulan kadın, engellenen kadın, toplumun mutsuzluğunu simgeler.” mesajı verirken, konuya hukuki boyutuyla yaklaşarak “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde İnsan ve Kadın Haklarının Yükselişi” başlıklı konuşmasını yapan Avukat Mine Rana Kahramanoğlu da katılımcılarla, kadını korumaya yönelik var olan hukuksal sözleşmeleri, gerekçelerini, kadınların İstanbul Sözleşmesi'nin iptali sebebiyle son dönemler hukuk açısından yaşadıkları mağduriyetleri ve her türlü istismara yönelik destek amaçlı yardım alabilme süreçlerini paylaştı.

"Toplumsal Cinsiyetin Şiddetle Olan İlişkisi ve Bunun Kız Çocukları Üzerindeki Etkisi & Uygulamada Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” başlığı altında konuşan Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği Kurucu Üyeleri Nur Üzümcüler ile Burcu Üzümcüler, kadının toplumsal yaşamda karşılaştığı zorluklara bağlı olarak neden sığınma ihtiyacı duyduğu, korunma ve sığınma sürecinin içinde kadın ve çocukların ruhsal durumları ve yaşadıkları mağduriyetler konusunda bilgi paylaşırken, mağdur kadınların derneğe nasıl ulaştığı ve destek verme süreçleriyle ilgili de bilgilendirme yaptılar. Dernek yetkilileri, sözlerine sığınma ihtiyacı olan kadın ve çocuklar için yeni projelerin sürekli hayata geçirildiğini böylelikle daha fazla kadına ulaşmaya çalıştıklarını da eklediler.

Panelde son olarak söz alan BUMKAD Kurucu Başkanı Ülfet Öztürk, "Mühendislikte Kadın ve Teknoloji” başlıklı konuşmasında, kadın olmanın erkek egemen endüstri ve iş yaşantısında oluşturduğu zorlanmaları paylaştı. Avrupa ve ülke genelinde kadın olmaya ait gittikçe güçlenen dayanışma grupları ile oluşturdukları işbirliği sonucu dayanışma ve eğitim projelerinin nasıl işlediği konusunda bilgi paylaşan Öztürk, gelişmeye devam eden projelerinden de bahsetti. Ayrıca iş dünyasında daha fazla mühendis kadına ihtiyaç olduğunun da altını çizdi.

Moderatörlüğünü Rotary 2440. Bölge Federasyon Başkanı Ayda Özeren’in yaptığı, BUİKAD, BUMKAD gibi sivil toplum örgütlerinin ve Nilüfer Belediyesi Eşitlik Komitesinin katkı ve desteği ile zenginleşen panele Bursalı kadınlar yoğun ilgi gösterdi.