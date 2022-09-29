Rotary'den Başkent Üniversitesi'ne ambulans bağışı

Ankara Tandoğan Rotary Kulübü, tam donanımlı acil ambulansı Güney Kore Rotary kulüplerinin desteği ile Başkent Üniversitesi Hastanesi'nin kullanımına sundu.ANKARA (İGFA) - Ankara Tandoğan Rotary Kulübü tarafından gerçekleştirilen Küresel Bağış Projesine, Prof. Dr. Mehmet Haberal, Prof. Dr Ali Haberal, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu, Uluslararası Rotary 2430.Bölge Federasyon Başkanı Emre Öztürk, Ankara Tandoğan Rotary Kulübü Başkanı Sevinç Bahar Yenigül ve çok sayıda Rotary üyesi katıldı.

Prof. Dr. Mehmet Haberal, devir teslim töreninde hem Rotary kulüplerine, hem de Güney Kore'ye teşekkür etti.

"Hedefimiz, insanlarımızı sağlıkta başka ülkelere muhtaç etmemek" diyen Haberal, "Görevimiz; ay yıldızlı Türk Bayrağını dünyanın en tepesinde dalgalandırmaktır. Başkent Üniversitesi de adımlarını bu amaçla atıyor" diye konuştu.

Daha sonra Uluslararası Rotary 2430. Bölge Federasyon Başkanı Emre Öztürk, Başkent Üniversitesi ile olan işbirliğine dikkati çekerek, Başkent Üniversitesine ve Prof.Dr. Mehmet Haberal’a teşekkür etti.

Ankara Tandoğan Rotary Kulübü Dönem Başkanı Sevinç Bahar Yenigül de konuşmasında küresel bağış projesinin önemine değindi.

Konuşmalar sonrasında yapılan imza töreni ile birlikte tam donanımlı ambulans, Atatürk Müzesi önünde Başkent Üniversitesi'ne teslim edildi.