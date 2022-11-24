Rotary 'çocuk felcini' bitirmeye kararlı

Rotary’nin en büyük projesi olarak bilinen ve yıllardır kararlılıkla sürdürülen "Çocuk Felcine Son" adlı projeye kulüplerden destekler gelmeye devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Ankara Maltepe Rotary Kulübü çocuk felcinin yeryüzünden silinmesine katkı sağlamak için projeler üretmeye ve farkındalıklar oluşturmayı sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Bilkent Yol Koşusu'na katılım sağlayan kulüp üyeleri koşu esnasında giydikleri t-shirtler ile projeyi halka tanıtmak ve farkındalık için çaba sarfetti.

Koşuya katılan vatandaşların sorularını cevaplayan Rotaryenler, Polio virüsü hakkında da soruları yanıtladılar.

Çocuk felcine karşı yürütülen projelere finansman sağlamak konusunda kararlı olan Ankara Maltepe Rotary Kulübü, el emeği ürünlerini satarak fon oluşturmaya çalışıyor. Ankara başta olmak üzere çevre illerde gerçekleşen bazı etkinliklere de katılan kulüp üyeleri, açtıkları standla hem ürünlerin satışını gerçekleştiriyor, hem de farkındalık sağlıyor.